Modena, Ca' Nostra compie 10 anni: esperienza pionieristica di assistenza alle persone con demenza

Dieci anni di accoglienza, relazioni e cura, ma anche dieci anni di innovazione sociale e di un nuovo modo di pensare l'assistenza alle persone con demenza. Ca' Nostra festeggia il suo decimo anniversario sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 16, presso il Garage Millemilia a Modena in via della Scienza 50, con un pomeriggio aperto alla cittadinanza, dedicato alla memoria, alla comunità e al territorio.

Nata nel 2016 a Modena da un'idea dell'associazione G.P. Vecchi, con il coordinamento del Centro Servizi per il Volontariato e il sostegno del Comune di Modena, dell'Azienda USL e della rete del Terzo settore, Ca' Nostra ha rappresentato un'esperienza pionieristica a livello nazionale: il primo modello italiano di coabitazione per anziani con demenza o deficit cognitivi gestito direttamente dalle famiglie, con il supporto di volontari, professionisti e istituzioni.

Ispirato a esperienze già diffuse nei Paesi del Nord Europa, il progetto è nato dalla volontà di offrire una risposta innovativa ai bisogni delle persone con demenza e dei loro familiari, attraverso una soluzione intermedia tra l'assistenza domiciliare tradizionale e l'inserimento in una struttura residenziale.

L'intuizione alla base di Ca' Nostra è semplice quanto rivoluzionaria: ricreare un ambiente domestico nel quale le persone possano continuare a vivere secondo i ritmi e le abitudini di una casa, mantenendo relazioni, affetti e occasioni di socialità, senza rinunciare all'assistenza necessaria.

Un modello che mette al centro la persona, la sua storia e la sua dignità, valorizzando al tempo stesso il protagonismo delle famiglie e il contributo della comunità.

Il decennale sarà l'occasione per ripercorrere questa storia, ricordare le persone che ne sono state protagoniste e riflettere sulle prospettive di un modello che rappresenta ancora oggi un esempio significativo di innovazione sociale e di collaborazione tra servizi sociosanitari, famiglie e volontariato. Il pomeriggio si aprirà alle ore 16 con saluti e testimonianze dei rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario e del volontariato, insieme a chi ha contribuito alla nascita e alla crescita del progetto. A condurre l'incontro sarà la giornalista Laura Solieri.

Alle 16.30 è prevista la presentazione del libro 'Racconti di una casa che ricorda' di Licia Dallolio, un'opera che richiama proprio il valore della memoria, degli affetti e delle relazioni anche quando la malattia sembra mettere in discussione i punti di riferimento della vita quotidiana. A seguire, un momento conviviale con un buffet a cura del Tortellante.