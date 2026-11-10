Carpi, a un anno Marta sente per la prima volta: grazie all'impianto cocleare imparerà a comunicare

A soli dodici mesi ha iniziato un percorso che potrà cambiare profondamente il suo modo di conoscere il mondo, comunicare e costruire relazioni. È la storia di Marta (nome di fantasia), una bambina nata con sordità profonda bilaterale congenita che nel mese di settembre è stata sottoposta a un intervento di impianto cocleare all'Ospedale Ramazzini di Carpi. Un'operazione della durata di circa due ore, al termine della quale la piccola è rimasta ricoverata per una notte ed è stata dimessa la mattina successiva.

Per Marta si apre così la possibilità di conoscere il mondo anche attraverso i suoni, imparare a riconoscerli e, con il tempo e il supporto della riabilitazione, sviluppare il linguaggio. Un'opportunità importante per la sua crescita, le relazioni e la possibilità di comunicare con gli altri.

L'intervento è stato eseguito dal dottor Maurizio Negri, specialista della Struttura complessa di Otorinolaringoiatria diretta dal dottor Sauro Tassi e responsabile del Centro regionale per l'implantologia cocleare dell'Ospedale di Carpi, attivo dal 1998 e inserito all'interno della rete regionale nel 2003. La possibilità di intervenire su una bambina così piccola è stata resa possibile anche grazie al supporto del team di Anestesia, diretto dal dottor Alessandro Pignatti.





'Intervenire così precocemente è particolarmente importante perché permette di sfruttare una fase fondamentale dello sviluppo del bambino, quando si pongono le basi per l'apprendimento del linguaggio e della comunicazione – spiega il dottor Negri –.

L'impianto cocleare rappresenta un'opportunità importante, ma è solo l'inizio di un percorso che richiede tempo, attenzione e un lavoro costante da parte di tanti professionisti, insieme alla famiglia. L'obiettivo è accompagnare la bambina nella scoperta dei suoni e aiutarla, passo dopo passo, a sviluppare le capacità di ascolto e di comunicazione'.

Dietro l'intervento c'è un lavoro di squadra che va ben oltre la sala operatoria. La presa in carico di Marta è il risultato di un percorso integrato che ha coinvolto diverse professionalità dell'ospedale e del territorio: la Pediatria, diretta dal dottor Francesco Torcetta, l'Otorinolaringoiatria e i servizi audiologici, insieme alla Neuropsichiatria infantile del Distretto di Carpi, la cui responsabile facente funzione è la dottoressa Bettina Barbieri. Un lavoro multidisciplinare che accompagna la bambina nelle diverse fasi del percorso, dalla diagnosi all'intervento, fino alla riabilitazione.





L'attivazione dell'impianto, infatti, non è un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase. Sarà necessario un percorso riabilitativo e abilitativo strutturato, nel quale avranno un ruolo importante logopedisti, tecnici di audiometria e professionisti che si occupano della regolazione e del monitoraggio dell'impianto cocleare.

Accanto a loro, la partecipazione della famiglia sarà fondamentale per accompagnare quotidianamente la bambina nella scoperta dei suoni e nello sviluppo della comunicazione.

L'esperienza di Carpi si inserisce in un'attività consolidata: secondo i dati AGENAS, nel 2024 all'Ospedale Ramazzini sono stati attivati 24 impianti cocleari, un volume che colloca la struttura tra i principali ospedali italiani di riferimento. L'attività è in costante crescita, con la previsione di arrivare a un totale di 28 impianti attivati nel 2026.

Un risultato che racconta non soltanto la competenza chirurgica, ma anche il valore di una rete capace di mettere in connessione competenze diverse e garantire continuità nella presa in carico. Perché dare a una bambina la possibilità di sentire significa soprattutto offrirle nuove opportunità per imparare a comunicare, esprimersi e partecipare pienamente alla vita che la aspetta.