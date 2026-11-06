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Carpi, prende a pugni un minorenne in strada: denunciato un ragazzo di 16 anni

Carpi, prende a pugni un minorenne in strada: denunciato un ragazzo di 16 anni

Il giovane colpito al volto è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Carpi e dimesso con prognosi di 30 giorni

1 minuto di lettura

Il 2 novembre scorso, la Polizia ha denunciato un ragazzo di 16 anni per il reato di lesione personale aggravata ai danni di un 17enne.

L'aggressione risale alla mattina del 30 ottobre a Carpi. Il 16enne si era avvicinato alla vittima, che si stava recando presso una struttura sportiva per attività didattiche e, dopo un breve diverbio, l'aveva afferrata al collo e colpita con un pugno al volto, facendola rovinare a terra, procurandole anche il danneggiamento degli occhiali da vista. L'aggressore si era poi allontanato rapidamente.

La polizia aveva soccorso il minore e avviato immediate indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Grazie anche all'analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina, gli agenti sono riusciti a risalire all'identità del 16enne.

Il giovane colpito al volto è stato accompagnato dai sanitari presso il pronto soccorso dell'ospedale di Carpi e dimesso con prognosi di 30 giorni.

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