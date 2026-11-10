'Visita medico sportiva obbligatoria, ma impossibile nel pubblico'

La donna racconta di aver iniziato a cercare un appuntamento alla fine di agosto, utilizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dalle procedure. Numerosi i tentativi effettuati, in diversi orari della giornata e persino durante la notte, ma il risultato sarebbe sempre stato lo stesso: nessuna disponibilità e il messaggio che invita a riprovare successivamente.
Secondo quanto riferito, anche consultando le date disponibili negli anni successivi non sarebbe stato possibile trovare un singolo appuntamento prenotabile.
'Mi domando a chi sia rivolto questo servizio e quale sia la sua funzione se una famiglia non riesce nemmeno ad accedere a una prestazione necessaria per consentire a un ragazzo di praticare sport', scrive la cittadina nella sua segnalazione.
L'accessibilità alle visite medico-sportive agonistiche, certificazioni indispensabili per molti giovani atleti impegnati nelle attività sportive organizzate da società e federazioni, è fondamentale. 'In assenza di disponibilità nel sistema pubblico, l'unica alternativa è quella di rivolgersi a strutture private, sostenendo una spesa che può raggiungere gli 80-90 euro.
'Ho chiesto ll'Ausl chiarimenti su questo disservizio e un intervento urgente per verificare le ragioni dell'assenza di disponibilità, chiarire i reali tempi di attesa e individuare soluzioni che consentano l'accesso effettivo alle visite medico-sportive agonistiche attraverso il servizio pubblico. Non possiamo accettare che il ricorso ai privati diventi l'unica strada di fatto percorribile. Dietro ogni mancata prenotazione - conclude - non c'è soltanto un appuntamento che non si riesce a ottenere, ma un ragazzo che rischia di non poter praticare lo sport che ama e una famiglia che vede disattese le proprie aspettative nei confronti del servizio sanitario pubblico, oltre che ad essere sottoposta a spese ulteriori'.