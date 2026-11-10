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'Visita medico sportiva obbligatoria, ma impossibile nel pubblico'

'Visita medico sportiva obbligatoria, ma impossibile nel pubblico'

L'indignazione di una madre che ha scritto a La Pressa e all'Ausl: 'Da mesi prenotazione negata sul FSE. Non è giusto essere obbligati a rivolgersi al privato'

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Un servizio pubblico teoricamente disponibile, ma impossibile da ottenere nella pratica. E' la denuncia contenuta nella lettera inviata da una cittadina modenese all'Ausl di Modena e alla stampa per denunciare le difficoltà incontrate nel tentativo di prenotare una visita medico-sportiva agonistica per il figlio attraverso il Servizio sanitario nazionale.
La donna racconta di aver iniziato a cercare un appuntamento alla fine di agosto, utilizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dalle procedure. Numerosi i tentativi effettuati, in diversi orari della giornata e persino durante la notte, ma il risultato sarebbe sempre stato lo stesso: nessuna disponibilità e il messaggio che invita a riprovare successivamente.
Secondo quanto riferito, anche consultando le date disponibili negli anni successivi non sarebbe stato possibile trovare un singolo appuntamento prenotabile.
'Mi domando a chi sia rivolto questo servizio e quale sia la sua funzione se una famiglia non riesce nemmeno ad accedere a una prestazione necessaria per consentire a un ragazzo di praticare sport', scrive la cittadina nella sua segnalazione.

 

L'accessibilità alle visite medico-sportive agonistiche, certificazioni indispensabili per molti giovani atleti impegnati nelle attività sportive organizzate da società e federazioni, è fondamentale. 'In assenza di disponibilità nel sistema pubblico, l'unica alternativa è quella di rivolgersi a strutture private, sostenendo una spesa che può raggiungere gli 80-90 euro.
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E' una questione di principio, si tratta di garantire un diritto ad una prestazione che il pubblico dice di erogare ma che di fatto non eroga. Da una parte le istituzioni promuovono lo sport come strumento di prevenzione, salute e crescita dei giovani, dall'altra le famiglie si trovano di fronte a ostacoli burocratici, e a spese in più per ottenere una certificazione peraltro obbligatoria'.
'Ho chiesto ll'Ausl chiarimenti su questo disservizio e un intervento urgente per verificare le ragioni dell'assenza di disponibilità, chiarire i reali tempi di attesa e individuare soluzioni che consentano l'accesso effettivo alle visite medico-sportive agonistiche attraverso il servizio pubblico. Non possiamo accettare che il ricorso ai privati diventi l'unica strada di fatto percorribile. Dietro ogni mancata prenotazione - conclude - non c'è soltanto un appuntamento che non si riesce a ottenere, ma un ragazzo che rischia di non poter praticare lo sport che ama e una famiglia che vede disattese le proprie aspettative nei confronti del servizio sanitario pubblico, oltre che ad essere sottoposta a spese ulteriori'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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