Modena, arrestato un giovane per spaccio di hashish nei pressi di una scuola

Sorpreso mentre cedeva dosi di hashish a un altro giovane, a pochi passi da una scuola e da una palestra frequentata da numerosi minorenni. È quanto accaduto nella serata del 4 novembre, durante un servizio di controllo della Polizia Locale nelle aree di aggregazione giovanile e in prossimità degli istituti scolastici.

L’intervento è scattato nei pressi dell’Istituto Comprensivo 2 e della palestra adiacente, nell’ambito di una serie di verifiche disposte per dare riscontro alle segnalazioni relative alla presenza di soggetti dediti ad attività illecite.

Gli agenti hanno individuato un ragazzo di poco maggiorenne mentre cedeva alcune dosi di hashish a un altro giovane, arrivato sul posto a bordo di un’automobile. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare ulteriori dosi della stessa sostanza, già confezionate e pronte per la cessione.

I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione del giovane, dove è stato rinvenuto un altro quantitativo di sostanza stupefacente, nello specifico resina di cannabis. Tutta la droga sequestrata, insieme al denaro ritenuto provento dell’attività illecita, è stata sottoposta a sequestro penale.

Il giovane, risultato incensurato, è stato arrestato e rimesso in libertà, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

Nei controlli è stato coinvolto anche l’acquirente, fermato dagli agenti mentre si trovava alla guida della propria automobile. Nei suoi confronti è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale, con contestuale ritiro immediato della patente.

Il conducente sarà segnalato alla Prefettura di Modena quale assuntore di sostanze stupefacenti. Spetterà alla stessa Autorità valutare l’eventuale sospensione del titolo di guida.