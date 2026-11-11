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Mezzetti: 'Allarme bomba, domani a Modena anche le scuole statali saranno aperte'

Mezzetti: 'Allarme bomba, domani a Modena anche le scuole statali saranno aperte'

'La paura è comprensibile. Ma non dobbiamo lasciare che sia la paura a decidere per noi'

2 minuti di lettura
'Le decisioni relative alla ripresa delle attività didattiche nelle scuole statali competono allo Stato e le scuole domani saranno aperte'. Lo annuncia il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.
'Oggi abbiamo vissuto una giornata difficile, soprattutto per tanti studenti, insegnanti e famiglie, che si sono trovati improvvisamente di fronte alla paura provocata da una minaccia arrivata via mail in numerose scuole di Modena e di tutta Italia. Una situazione che le autorità avevano il dovere di prendere sul serio e di verificare, attivando tutte le necessarie misure di sicurezza. Se l’obiettivo di chi ha inviato queste mail era quello di generare paura, confusione e insicurezza, purtroppo ha ottenuto almeno una parte del risultato. Abbiamo visto quanto rapidamente una notizia possa diffondersi, passando dai social alle chat, moltiplicando l’allarme e alimentando un senso di angoscia collettiva. Siamo abituati ad affrontare emergenze concrete, anche molto gravi. Oggi ci troviamo di fronte a un’insidia diversa, che sfrutta la potenza della comunicazione digitale per creare disordine e destabilizzare la vita quotidiana delle nostre comunità' - scrive il sindaco.

'Per questo è fondamentale mantenere la calma, evitare gli allarmismi e garantire il massimo coordinamento tra tutte le istituzioni, a partire dalla Prefettura.
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Voglio ringraziare sinceramente tutte le donne e gli uomini che oggi hanno lavorato per garantire la sicurezza delle nostre scuole e assicurarsi della infondatezza della minaccia: Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco e la nostra Polizia Locale. Hanno operato con professionalità e senso di responsabilità, in una situazione certamente non semplice. Desidero rivolgermi soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie.
Oggi molti di voi mi hanno scritto, raccontandomi la preoccupazione, a volte anche l’angoscia, vissuta in queste ore. Comprendo questi sentimenti e voglio rassicurarvi: le scuole devono continuare a essere luoghi nei quali sentirsi protetti, nei quali studiare, crescere e stare insieme con serenità. Non dobbiamo permettere che chi semina paura riesca anche a condizionare la nostra vita.
Per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 12 novembre, è importante chiarire che le decisioni relative alla ripresa delle attività didattiche nelle scuole statali competono allo Stato e le scuole domani saranno aperte' - aggiunge Mezzetti.
'Per le scuole dell’infanzia comunali, delle quali il Comune è direttamente responsabile, e della Fondazione Cresciamo abbiamo invece predisposto la regolare riapertura di tutte le strutture, con il pieno svolgimento delle attività educative. Continueremo a seguire la situazione con la massima attenzione, in stretto raccordo con le autorità competenti, perché la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi viene prima di tutto.
La paura è comprensibile. Ma non dobbiamo lasciare che sia la paura a decidere per noi'.
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