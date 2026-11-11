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Pavullo, al Cavazzi una lezione sulle opinioni di Floris sui tagli a sanità e scuola: Fdi attacca

Pavullo, al Cavazzi una lezione sulle opinioni di Floris sui tagli a sanità e scuola: Fdi attacca

'Si rischia di compromettere la neutralità dell'insegnamento e di guidare il successivo dibattito in aula verso una direzione a tesi'

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'Fratelli d'Italia esprime forte perplessità in merito a quanto segnalato da alcuni genitori riguardo a una lezione di Educazione Civica svoltasi qualche giorno fa in una classe seconda dell'Istituto di Istruzione superiore Cavazzi di Pavullo. Dall'estratto del registro elettronico scolastico emerge infatti come l'ora di lezione sia stata incentrata sulla lettura e discussione di un’intervista al noto giornalista e opinionista di sinistra Giovanni Floris, con ogni probabilità quella apparsa sul Fatto Quotidiano e avente ad oggetto la Manovra di Bilancio e in particolare i presunti tagli alla sanità e alla scuola'. Così Fdi Pavullo.

'Riteniamo fondamentale che la scuola pubblica resti il luogo prioritario del pluralismo, dell'imparzialità e della formazione di un pensiero critico autonomo negli studenti - dichiarano i rappresentanti locali di Fratelli d'Italia tramite la coordinatrice Federica Galloni -. Trattare temi complessi e delicati come la gestione della sanità e dell'istruzione pubblica proponendo un unico testo d'opinione, peraltro anti-governativo, rischia di compromettere la neutralità dell'insegnamento e di guidare il successivo dibattito in aula verso una direzione a tesi'.

Per questo motivo, il coordinamento locale di Fratelli d'Italia Pavullo ha investito della questione i propri rappresentanti istituzionali: verrà presentata un'interrogazione sia in Consiglio Regionale sia in Consiglio Provinciale per 'chiedere chiarimenti sul rispetto delle linee guida relative al pluralismo dell'offerta formativa e alla neutralità della didattica negli istituti del territorio, chiedendo un tempestivo intervento da parte della Dirigente scolastica nei confronti del docente'.

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