Policlinico svuotato e convegno blindato a Palagano: da Fdi Modena scatta petizione per salvare l'ospedale

Oltre alla nuova interrogazione in Consiglio comunale sul convegno blindato a Palagano, una 'campagna di raccolta firme per salvare il Policlinico di via Del Pozzo, al via da questo sabato ai banchetti di Fratelli d'Italia'. Continuano le iniziative annunciate da Luca Negrini ed Elisa Rossini, capogruppo e vicecapogruppo di FDI, che chiedono piena trasparenza sul progetto di riorganizzazione ospedaliera Policlinico-Baggiovara e sull'evento 'Salute Futura', svoltosi a fine ottobre a Palagano.

'All'iniziativa in Consiglio affianchiamo la mobilitazione sul territorio: da questo sabato raccoglieremo le firme ai nostri banchetti per salvare il Policlinico. Vogliamo che l'ospedale di via Del Pozzo venga tutelato e potenziato e che i modenesi possano far sentire la propria voce. Il futuro della sanità cittadina non può essere deciso a porte chiuse' - affermano Negrini e Rossini.

Ricordiamo che il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha annunciato l'ipotesi di creare alloggi negli spazi svuotati dell'ospedale ridotto a struttura adibita solo alla bassa e media complessità.