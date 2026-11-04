Vittime dell'attentato di Modena, la raccolta fondi del Comune ha raggiunto 100mila euro

Oltre 230 donazioni di singoli, di famiglie, di aziende e di realtà associative, da Modena e dall'Emilia-Romagna, ma non solo, per quasi 74 mila euro ai quali aggiungere 26 mila euro di risorse comunali per un totale di 100 mila euro: è la raccolta fondi lanciata dal Comune di Modena pochi giorni dopo il 16 maggio e destinata alle vittime dell'attentato in via Emilia Centro. Una cifra di grande valore civico che ora viene ufficialmente ripartita tra cinque beneficiari individuati secondo il 'Regolamento comunale per l'erogazione d'ufficio di contributi economici straordinari di solidarietà a favore delle vittime di stragi, attentati e fatti gravi ed eccezionali di natura violenta e criminosa', approvato dal Consiglio comunale lo scorso 5 ottobre.

La Giunta comunale ha approvato oggi, mercoledì 4 novembre, le risultanze dell'istruttoria condotta d'ufficio dall'Ufficio Sicurezza urbana integrata. Tenendo conto del tipo di danno subito a causa dell'attentato del 16 maggio e della sua gravità, della disponibilità del Fondo e del criterio proporzionale di parità di trattamento, sono stati individuati i cinque beneficiari.

'Desidero ringraziare con tutto il cuore tutti coloro che hanno donato rispondendo positivamente alla raccolta fondi avviata a pochi giorni dall'attentato che ha colpito così duramente Modena – ha detto il

sindaco Massimo Mezzetti - Tra questi ci sono persone singole che hanno deciso di dare fiducia a questa chiamata e anche tante imprese del territorio che hanno confermato cosa significhi essere comunità. Un ringraziamento particolare va a Confindustria Emilia Area Centro per l'impegno che è riuscita a mettere in campo. Queste risorse economiche sono state una grande responsabilità per la nostra amministrazione che ha deciso di integrare il fondo e procedere poi alla suddivisione tra le persone che sono rimaste vittima dell'atto stragista compiuto da El Koudri. Non restituiscono alle persone e ai familiari coinvolti quanto perso in quel terribile pomeriggio ma rappresentano la concreta solidarietà che tanti e tante hanno voluto loro trasmettere'.

I contributi saranno erogati direttamente agli aventi diritto, senza necessità di presentare una domanda formale. Dopo l'adozione degli atti gestionali e di concessione, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dall'acquisizione delle coordinate bancarie dei beneficiari.

Il sostegno ha natura solidaristica e di assistenza integrativa: non costituisce un risarcimento né una forma di compensazione e non sostituisce eventuali indennizzi o risarcimenti statali o assicurativi.