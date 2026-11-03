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Ghibli SS Coupé del 1970: Maserati celebra la sua icona

Ghibli SS Coupé del 1970: Maserati celebra la sua icona

'Una storia che a Modena continua a vivere anche attraverso la Collezione Maserati Umberto Panini, luogo di memoria e passione'

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Una straordinaria Maserati Ghibli SS Coupé del 1970, custodita dalla famiglia Maserati e certificata dal programma Maserati Classiche, è protagonista delle celebrazioni per il 60° anniversario della Ghibli, uno dei modelli più affascinanti e rappresentativi nella storia del Tridente.

Prodotta il 25 novembre 1970 e destinata al mercato italiano, la Ghibli SS Coupé – identificata dal telaio AM115/49*1948* – si distingue per l'elegante carrozzeria firmata Ghia, con configurazione 2+2 posti, oggi caratterizzata dalla tinta Giallo Fly, originariamente Oro Longchamps, abbinata agli interni originali in pelle nera. Sotto il lungo cofano anteriore trova posto un potente motore V8 di 4,9 litri da 335 CV, alimentato a carburatori e abbinato a un cambio manuale ZF a cinque rapporti, capace di spingerla fino a 280 km/h. Un perfetto equilibrio tra raffinatezza e sportività, che incarna l'essenza dello spirito del gran turismo all'italiana di Maserati.


'Certificare questa iconica Ghibli SS valorizza il legame con la famiglia Maserati e l'eccellenza di Maserati Classiche nel custodire il nostro patrimonio. Questa vettura, una delle più affascinanti espressioni del Gran Turismo italiano, unisce origini e futuro e celebra il rapporto con le persone che portano avanti la memoria dei nostri fondatori. È nell'incontro tra storia dell'automobile e storia familiare che si esprime la missione di Maserati Classiche.

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Una storia che a Modena continua a vivere anche attraverso la Collezione Maserati Umberto Panini, luogo di memoria e passione che avvicina generazioni di appassionati all'eredità del Tridente - afferma Cristiano Bolzoni, Head of Maserati Classiche -. Attraverso la competenza tecnica, la ricerca e l'analisi rigorosa di ogni esemplare il nostro lavoro di certificazione documenta l'autenticità delle vetture e contribuisce a preservare il patrimonio di conoscenze, maestria artigianale e cultura automobilistica che le rende uniche. Certificare significa dare continuità a questa eredità, affiancando proprietari e collezionisti nel trasmetterla alle generazioni successive e mantenendo vivo un legame che continua a rinnovarsi'.

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