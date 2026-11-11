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Mentre a Modena Mezzetti pensa a un Policlinico svuotato, a Carpi iniziano espropri ufficiali per il nuovo ospedale

Mentre a Modena Mezzetti pensa a un Policlinico svuotato, a Carpi iniziano espropri ufficiali per il nuovo ospedale

Il nuovo ospedale di Carpi si lascia alle spalle fase teorica della pianificazione urbanistica: archiviate le richieste del Comitato dell'ospedale di Mirandola

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Mentre a Modena si è aperta ufficialmente in Ctss la discussione sul declassamento del Policlinico a ospedale di bassa e media intensità con realizzazione di alloggi negli spazi svuotati e trasferiti a Baggiovara, a Carpi la sanità cambia passo in modo concreto, trasformando i progetti su carta in cantieri e atti definitivi. L'amministrazione comunale carpigiana ha infatti formalizzato l'avvio ufficiale delle procedure espropriative attraverso cinque specifiche determine firmate dall'architetto Elena Melloni, dirigente dell'Ufficio Espropri. Provvedimenti che sanciscono il passaggio formale dei terreni necessari alla costruzione del nuovo ospedale cittadino.


Il motore dell'intera operazione è l'Accordo Operativo promosso dall'Ausl di Modena, un percorso che ha superato la fase di deposito, l'analisi delle osservazioni presentate da diversi privati e il parere favorevole, corredato da specifiche prescrizioni, espresso dal Comitato Urbanistico d'Area Vasta (Cuav). La svolta definitiva era arrivata il 12 marzo 2026, quando il Consiglio Comunale aveva approvato l'accordo apponendo il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarando l'opera di pubblica utilità.

Ora, a seguito della notifica delle indennità - calcolate sulla base di un valore di mercato stimato in 5,50 euro al metro quadro per i terreni classificati come 'seminativo irriguo' - i titolari delle aree coinvolte hanno scelto la via della cessione bonaria, accettando le somme stabilite e concordando il trasferimento dei beni tramite i decreti di esproprio.

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Le liquidazioni complessive variano ovviamente a seconda dell'estensione dei terreni: si passa dai circa 20.944 euro per il mappale di Via Carpi (Foglio 86) ai 25.355 euro del Foglio 85, salendo a 55.577,50 euro e 69.881 euro per altri comparti, fino a toccare gli 81.510 euro per i mappali più ampi del Foglio 85.

Con l'avvio di questi adempimenti tecnici e catastali, il nuovo ospedale di Carpi si lascia alle spalle la fase teorica della pianificazione urbanistica: archiviate le richieste del Comitato per la salvaguadia dell'ospedale di Mirandola che ancora sperava in un ospedale baricentrico.

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