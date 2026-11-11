Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, 33enne aggredisce operatori sanitari e carabinieri: arrestato

Sassuolo, 33enne aggredisce operatori sanitari e carabinieri: arrestato

Ha minacciato gli operatori per poi colpirne uno con un forte calcio all’addome, mentre era impegnato nelle operazioni di soccorso

1 minuto di lettura

Lo scorso 6 novembre i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza un uomo di 33 anni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ai danni di un operatore sanitario.

Tutto è partito da una emergenza all’interno di un’abitazione del centro cittadino da cui provenivano delle urla. Appena giunti sul posto i carabinieri hanno trovato il personale sanitario di un’ambulanza impegnato a soccorrere l’indagato che era disteso a terra. Dopo aver ripreso conoscenza l’uomo ha assunto un comportamento aggressivo nei confronti dei presenti rivolgendo insulti ai carabinieri ed opponendo resistenza nelle procedure di identificazione con spintoni e sputi. L’uomo ha poi minacciato gli operatori per poi colpirne uno con un forte calcio all’addome, mentre era impegnato nelle operazioni di soccorso. I carabinieri sono riusciuti a contenerlo e a portarlo al pronto soccorso dell’Ospedale di Baggiovara dove, a causa del persistente stato di agitazione e della condotta aggressiva, è stato sedato. La mattina del 9 scorso il Gip ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, allarme bomba contemporaneo in almeno 6 istituti scolastici: Selmi, Tassoni, Cattaneo, Deledda, Paoli e Ferraris

Modena, allarme bomba contemporaneo in almeno 6 istituti scolastici: Selmi, Tassoni, Cattaneo, Deledda, Paoli e Ferraris

Policlinico di Modena svuotato, Mezzetti ieri si è messo tutti contro: schiaffo ai colleghi sindaci e al Pd di Paradisi

Policlinico di Modena svuotato, Mezzetti ieri si è messo tutti contro: schiaffo ai colleghi sindaci e al Pd di Paradisi

Alloggi al Policlinico, in Ctss Mezzetti tenta fuga in avanti: documento di indirizzo da approvare entro fine anno

Alloggi al Policlinico, in Ctss Mezzetti tenta fuga in avanti: documento di indirizzo da approvare entro fine anno

Ufficiale: Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo

Ufficiale: Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo

Il Sassuolo ha esonerato mister Alberto Aquilani

Il Sassuolo ha esonerato mister Alberto Aquilani

Il Sassuolo crolla all'Olimpico

Il Sassuolo crolla all'Olimpico

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Articoli più Letti Carabinieri Pavullo, controlli di strada e nei locali: denunciate sette persone e una attività sospesa

Carabinieri Pavullo, controlli di strada e nei locali: denunciate sette persone e una attività sospesa

Casinalbo, branco di minorenni rapina e aggredisce ragazzini in un parco: fermati dai carabinieri

Casinalbo, branco di minorenni rapina e aggredisce ragazzini in un parco: fermati dai carabinieri

Vignola, donna arrestata per rapina impropria in un centro di volontariato

Vignola, donna arrestata per rapina impropria in un centro di volontariato

Pavullo, fine mandato Venturelli, Pd: 'Cinque anni di promesse mancate'

Pavullo, fine mandato Venturelli, Pd: 'Cinque anni di promesse mancate'

Articoli Recenti Spilamberto compie mille anni e li festeggia in un fine settimana

Spilamberto compie mille anni e li festeggia in un fine settimana

Formigine, Susanna Beltrami se ne va: Filippo Bonvicini nuovo comandante della polizia locale

Formigine, Susanna Beltrami se ne va: Filippo Bonvicini nuovo comandante della polizia locale

Banda organizzata svaligia il centro commerciale a Fiorano

Banda organizzata svaligia il centro commerciale a Fiorano

Bomporto piange Adele Moauro, maestra e giornalista scomparsa a 44 anni

Bomporto piange Adele Moauro, maestra e giornalista scomparsa a 44 anni