Sassuolo, 33enne aggredisce operatori sanitari e carabinieri: arrestato

Lo scorso 6 novembre i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza un uomo di 33 anni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ai danni di un operatore sanitario.

Tutto è partito da una emergenza all’interno di un’abitazione del centro cittadino da cui provenivano delle urla. Appena giunti sul posto i carabinieri hanno trovato il personale sanitario di un’ambulanza impegnato a soccorrere l’indagato che era disteso a terra. Dopo aver ripreso conoscenza l’uomo ha assunto un comportamento aggressivo nei confronti dei presenti rivolgendo insulti ai carabinieri ed opponendo resistenza nelle procedure di identificazione con spintoni e sputi. L’uomo ha poi minacciato gli operatori per poi colpirne uno con un forte calcio all’addome, mentre era impegnato nelle operazioni di soccorso. I carabinieri sono riusciuti a contenerlo e a portarlo al pronto soccorso dell’Ospedale di Baggiovara dove, a causa del persistente stato di agitazione e della condotta aggressiva, è stato sedato. La mattina del 9 scorso il Gip ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.