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Il Sassuolo crolla all'Olimpico

Il Sassuolo crolla all'Olimpico

Finisce 3-0, con autogol di Walukiewicz

1 minuto di lettura

Sassuolo, travolto 3-0 dalla Roma all'Stadio Olimpico nell'11ª giornata di Serie A. Per gli uomini di Alberto Aquilani è stata una serata decisamente storta, caratterizzata da troppe disattenzioni difensive e da una manovra offensiva che ha faticato a pungere la retroguardia giallorossa.
L'avvio di gara fotografa un Sassuolo ordinato, ma la resistenza neroverde crolla in tre minuti da incubo nel cuore del primo tempo. Al 27' la retroguardia si fa sorprendere da Hermoso, che firma l'1-0. Nemmeno il tempo di riorganizzare le idee che la sfortuna si abbatte sulla squadra: al 30', un rinvio sfortunato di Walukiewicz si insacca nella propria porta per il più doloroso degli autogol. Sotto di due reti, Aquilani prova a scuotere i suoi all'intervallo inserendo Van der Brempt e Bowie per Matić e Cinquegrano, ma ogni speranza di rimonta si spegne al 58', quando Mora sigla la rete del definitivo 3-0.

Il tabellino

ROMA-SASSUOLO 3-0
Reti: 27' Hermoso, 30' aut.Walukiewicz, 58' Mora
ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Balerdi 6.5 (85' Ghilardi sv), Ndicka 6.5, Hermoso 7 (77' Koulierakis 6); Molina 6.5, Cristante 6.5, Koné 6.5 (66' De Roon 6), Wesley 6.5; Soulé 6.5, Mora 7 (66' Pisilli 6); Malen 7 (77' Castro 6). All. Gasperini
SASSUOLO (3-5-2): Muric 6; Walukiewicz 5, Idzes 5.5, Caleta-Car 5 (90' Candè sv); Cinquegrano 5.5 (46' Van der Brempt 5.5), Sulemana 5, Matic 6 (46' Bowie 5.5), Thorstvedt 5 (69' Lipani 5.5), Doig 5.5; Esposito 5 (69' Adzic 5.5), Laurienté 5. All. Aquilani
Arbitro: Di Bello
Ammoniti: Nessuno
Espulsi: Nessuno

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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