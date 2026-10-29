Vaccinazioni, quanto vengono pagati i medici di base in Emilia-Romagna per ogni inoculazione? Tariffe e premi

Dopo l’avvio, lunedì 12 ottobre, della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027, 10 giorni fa le Direzioni delle Aziende sanitarie modenesi hanno scelto un momento comune per sottoporsi alla vaccinazione. Quest’anno a fare da testimonial sono stati i Direttori sanitari – Claudio Lazzari (Ausl), Silvio Di Tella, nella foto, (Aou) e Giulia Ciancia (Ospedale Sassuolo Spa).
'Nella campagna 2025-2026 sono state somministrate oltre 163 mila dosi di vaccino antinfluenzale. La copertura sul totale della popolazione si è attestata al 22,4%, lievemente superiore rispetto alla copertura regionale; in particolare, la copertura raggiunta a Modena sulle persone con età superiore o uguale a 65 anni è stata intorno al 61%, pari a oltre 103mila cittadini, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi regionali e ministeriali che fissano al 60% la soglia di riferimento sugli over65 - aveva fatto sapere l'Ausl -. L’auspicio è che la quota dei vaccinati possa ulteriormente aumentare, con particolare attenzione alle persone con patologie croniche (bambini e adulti) per le quali il virus dell’influenza può portare a gravi complicazioni. Come negli anni precedenti, sarà inoltre possibile effettuare, quando indicata, la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con il vaccino anti-Covid, facilitando l’accesso ai richiami e migliorando la protezione delle persone a maggiore rischio'.
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Il quadro economico è definito dal verbale d’intesa regionale sulle vaccinazioni, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 19 marzo 2026, nell’ambito degli atti relativi alla medicina generale.
Per la vaccinazione anti-Covid-19, il verbale regionale stabilisce una remunerazione di 10,50 euro per ogni vaccinazione regolarmente rendicontata. La tariffa è indicata con decorrenza dal 1° maggio 2025 ed è riportata nell’accordo pubblicato nel marzo 2026.
Per le vaccinazioni effettuate in sedi diverse dagli ambulatori dei medici, come nelle giornate vaccinali organizzate dalle Aziende sanitarie, l’organizzazione e il compenso sono demandati agli accordi locali, con una remunerazione non inferiore a 60 euro l’ora secondo quanto richiamato dall’accordo regionale.
Sono previste quote specifiche anche per alcune situazioni domiciliari e residenziali. Per i pazienti già inseriti in assistenza domiciliare integrata (ADI) o programmata (ADP), la quota regionale per la prima dose è di 7,50 euro, alla quale si aggiungono le quote ADI/ADP previste.
Per la vaccinazione antinfluenzale dei pazienti appartenenti alle categorie a rischio, il compenso ordinario riconosciuto dall’Azienda USL al medico di medicina generale è di 7,50 euro per ogni paziente vaccinato, ridotti a 7 euro per le vaccinazioni effettuate nelle CRA. Il pagamento avviene mensilmente attraverso la rendicontazione sul Portale SOLE.
A questo compenso si aggiunge un incentivo economico per i medici che raggiungono determinate percentuali di copertura vaccinale tra i propri assistiti di età pari o superiore a 60 anni. Il premio è calcolato su tutte le vaccinazioni somministrate ed è riconosciuto al netto della quota ENPAM.
Gli incentivi previsti sono i seguenti:
-Copertura del 55%: 2 euro aggiuntivi per vaccinazione.
-Copertura del 65%: 2,50 euro aggiuntivi per vaccinazione.
-Copertura del 70%: 3 euro aggiuntivi per vaccinazione.
-Copertura del 75%: 5 euro aggiuntivi per vaccinazione.
Le soglie sono individuali e si riferiscono alla percentuale di assistiti eleggibili vaccinati dal singolo medico. Nel calcolo della copertura vengono esclusi gli assistiti vaccinati presso altre sedi.
Il premio massimo previsto è quindi di 5 euro in più per ogni vaccinazione, oltre alla tariffa ordinaria. Per una vaccinazione antinfluenzale remunerata 7,50 euro, il totale teorico arriva a 12,50 euro quando il medico raggiunge la soglia individuale del 75%, prima delle eventuali trattenute applicabili all’incentivo.
La verifica dei risultati viene effettuata entro il primo semestre dell’anno di riferimento della campagna. Il pagamento è previsto con le competenze di luglio, liquidate ad agosto, e comunque entro il termine delle competenze di settembre.