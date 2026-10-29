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Treni, sciopero revocato, 29 e 30 ottobre circolazione regolare

Treni, sciopero revocato, 29 e 30 ottobre circolazione regolare

Lo ha confermato il Gruppo FS dopo la disposizione del Ministero dei Trasporti

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Sospiro di sollievo per i pendolari e per chi ha pianificato viaggi in treno nelle prossime ore. Lo sciopero generale nazionale del personale ferroviario, inizialmente proclamato dalle ore 21:00 di giovedì 29 ottobre alle ore 21:00 di venerdì 30 ottobre 2026, è stato ufficialmente differito ad altra data.
Il Gruppo FS ha confermato che la circolazione ferroviaria sulla rete nazionale sarà completamente regolare. I collegamenti viaggeranno seguendo i consueti orari di servizio, senza subire le modifiche o i tagli preventivati nei giorni scorsi.
Il rinvio dell'agitazione sindacale è scattato a seguito dell'Ordinanza n. 204 T emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 27 ottobre. Nonostante la revoca della protesta metta al sicuro i viaggi, le aziende di trasporto consigliano comunque ai passeggeri di verificare lo stato del proprio treno sui canali digitali ufficiali o direttamente nelle stazioni per monitorare eventuali anomalie locali.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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