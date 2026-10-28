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Modena, Elsa Brandi festeggia il secolo di vita

Modena, Elsa Brandi festeggia il secolo di vita

Elsa Brandi è nata il 28 ottobre 1926 a Gemona del Friuli e si è poi trasferita in Sicilia per motivi legati al lavoro del marito

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Tutti i giorni, da circa una decina d'anni la signora Elsa Brandi raggiunge il Centro diurno 'Mingucci' in via Ragazzi del '99 per trascorrere la sua giornata in compagnia. Ed è stato proprio nel salone dalle ampie vetrate del centro che oggi Elsa, circondata dall'affetto dei familiari e degli amici di una vita, oltre che dagli altri ospiti e dal personale, ha festeggiato i suoi 100 anni.

Un traguardo salutato con affetto dalla presenza del sindaco Massimo Mezzetti che ha consegnato alla signora Brandi la tradizionale pergamena del Comune e l'ha omaggiata con l'effigie della Bonissima.

Per Elsa è stata allestita una vera e propria festa, con tanto di Dj alla consolle e torta alla panna decorata con le fragole.

Elsa Brandi è nata il 28 ottobre 1926 a Gemona del Friuli e si è poi trasferita in Sicilia per motivi legati al lavoro del marito, nel 1995 è arrivata a Modena con la famiglia e qui ha messo le sue ultime radici. Elsa ha dedicato la sua vita alla famiglia e in particolare ai due figli, è nonna di quattro nipoti e ha ben due pronipoti.

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