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Gambero Rosso: l’Osteria Francescana di Bottura scavalcata da Niko Romito di Castel di Sangro

Gambero Rosso: l’Osteria Francescana di Bottura scavalcata da Niko Romito di Castel di Sangro

Il ristorante 'Reale' dello chef Niko Romito, a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, conquista il primo posto nella guida Ristoranti d'Italia 2027

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Il ristorante 'Reale' dello chef Niko Romito, a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, conquista il primo posto nella guida Ristoranti d'Italia 2027 del Gambero Rosso, raggiungendo 99 punti su 100, il punteggio più alto mai assegnato dalla pubblicazione. Il ristorante abruzzese si conferma così al vertice della gastronomia nazionale, davanti all'Osteria Francescana di Modena, che ottiene 98 punti, e a Piazza Duomo di Alba, con 97 punti.

L'anno scorso i tre ristoranti erano appaiati a 97 punti.

Il riconoscimento è stato annunciato alla Nuvola di Roma, durante la presentazione della nuova edizione della guida, organizzata nell'ambito delle celebrazioni per i 40 anni del Gambero Rosso. Il Reale, già insignito delle Tre Forchette, il massimo riconoscimento della pubblicazione, migliora ulteriormente il proprio punteggio, raggiungendo una valutazione senza precedenti nella storia della guida.

L'edizione 2027 raccoglie complessivamente 2.573 indirizzi, di cui 316 nuovi ingressi, e introduce alcune novità nel sistema di valutazione. Per i ristoranti scompaiono i punteggi separati per cucina, cantina e servizio, sostituiti da un giudizio complessivo sull'esperienza. Tre i simboli utilizzati per classificare i locali: Forchette per i ristoranti, Gamberi per le trattorie e Bottiglie per i wine bar, con riconoscimenti da uno a tre a seconda del grado di eccellenza.

Sono sei i nuovi ingressi nel gruppo delle Tre Forchette: Condividere a Torino, Glam Enrico Bartolini a Venezia, Materia a Cernobbio, Orma a Roma e ristorante Famiglia Rana a Oppeano, oltre al ritorno del Signum di Salina. Premi speciali anche per tre locali che hanno segnato la storia della ristorazione italiana: Dal Pescatore Santini a Canneto sull'Oglio, Enoteca Pinchiorri a Firenze e Don Alfonso 1890 a Massa Lubrense.

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