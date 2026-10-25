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Schianto in Romania, muore a 43 anni Luca Pilla: lutto nel mondo del rugby

Schianto in Romania, muore a 43 anni Luca Pilla: lutto nel mondo del rugby

'Luca era uno di noi. Un compagno di squadra che non si tirava mai indietro, sempre sorridente, sempre pronto alla battuta'

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Mondo modenese nello sport in lutto. Mercoledì 21 ottobre il 43enne Luca Pilla è morto in un tragico incidente stradale avvenuto a Jucu, in Romania, dove si trovava per lavoro. La sua auto è uscita di strada finendo contro un guard rail: il 43enne è deceduto nell'impatto.

Pilla era molto conosciuto nel mondo del rugby modenese ed emiliano.

'Le Vecchie Volpi Old Rugby si stringono attorno a Monica, ai figli e a tutti i familiari di Luca, per questa perdita improvvisa e dolorosa - scrive la sua ex squadra -. Luca era uno di noi. Un compagno di squadra che non si tirava mai indietro, sempre sorridente, sempre pronto alla battuta e a portare un po’ di sano casino. Uno di quelli che rendono speciale una squadra e che lasciano il segno anche fuori dal campo. Ma se c’è una cosa che Pilla ci ha insegnato, è che la vita va vissuta, non rimandata. E allora, nel dolore di oggi, vogliamo ricordarlo anche così: stringendoci, ritrovandoci e alzando un calice alla vita. Perché troppo spesso ci dimentichiamo quanto sia preziosa. Aspettiamo il momento giusto, rimandiamo le cose belle, diamo per scontato il tempo che abbiamo. Allora viviamola, questa vita. Con gli amici, con le risate, con qualche sana follia e con un terzo tempo che non finisca mai. Ci piace immaginare Pilla già lì, a organizzare il prossimo terzo tempo e a combinare qualcosa prima ancora che arrivino tutti gli altri. Alla tua, Pilla. Alla nostra. Alla vita, da vivere senza risparmiarsi. Ciao Luca, ci mancherai'.

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