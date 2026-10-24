Modena, inaugurata la Sala del professionista in piazzale Boschetti

E' stata inaugurata ieri pomeriggio in centro storico a Modena la Sala del professionista, una nuova sala riunioni al servizio delle attività professionali, culturali e associative del territorio. La sala si trova al piano terra dello stabile di piazzale Boschetti 8, recentemente oggetto di un completo intervento di ristrutturazione che ne ha valorizzato gli spazi, dotandolo di tecnologie innovative e di elevati standard funzionali. L'edificio si trova vicino alla sede del Tribunale e alla ex Banca d'Italia in uno stabile del '700 dove sono ubicate le sedi di alcuni Ordini professionali (Medici e Odontoiatri, Chimici, Fisici) e di Associazioni culturali e sindacali professionali.

Alla inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il presidente dell'Ordine dei Chimici di Modena Giuseppe Sant’Unione, il Dg dell'Ospedale di Sassuolo Stefano Reggiani e rappresentanti di tutti gli ordini. Il progetto della sala è stato realizzato dall'architetto Elena Silvestri.