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Modena, tre abusivi scoperti nell’ex Casa Cantoniera di Strada Canaletto

Modena, tre abusivi scoperti nell’ex Casa Cantoniera di Strada Canaletto

L’intervento martedì 20 ottobre durante un servizio di controllo degli stabili in stato di abbandono. I tre uomini sono stati denunciati

1 minuto di lettura

Tre persone sono state sorprese dalla Polizia Locale mentre dimoravano abusivamente al secondo piano dell’ex Casa Cantoniera in Strada Canaletto, di proprietà Anas. L’intervento è avvenuto nella prima mattinata di martedì 20 ottobre, nell’ambito dei servizi di contrasto al degrado urbano e di controllo degli stabili in stato di abbandono.

Gli agenti, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno notato il danneggiamento dell’ingresso murato dello stabile. Le successive operazioni di bonifica e verifica della struttura hanno evidenziato segni di effrazione e manomissione lungo il perimetro e in corrispondenza degli accessi.

I tre occupanti sono stati trovati in precarie condizioni igienico-sanitarie e senza alcun titolo o autorizzazione per permanere nell’edificio.

Dagli accertamenti effettuati attraverso le banche dati di Polizia è emerso che i tre avevano diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Uno di loro, privo di documenti identificativi al momento del controllo, è stato accompagnato presso gli uffici del Comando di via Galilei per i necessari rilievi anagrafici.

Dopo la formalizzazione della querela da parte del responsabile dell’ente proprietario dell’area, i tre sono stati denunciati con l’accusa di occupazione abusiva di un edificio.

Contestualmente all'intervento di sgombero e bonifica, sono stati attivati gli interventi di chiusura e messa in sicurezza dell'edificio.

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