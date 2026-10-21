Modena, consegnata la medaglia della Bonissima a Emma per i suoi 100 anni

Ha spento cento candeline la signora Emma Avanzi, residente alla Cra Ducale 2-3 di Modena, e per l'occasione questo pomeriggio ha ricevuto presso la Casa residenza per anziani la visita della vicesindaca e assessora alla Sanità Francesca Maletti che, in rappresentanza del sindaco e dell'intera comunità, le ha rivolto un augurio speciale consegnandole la medaglia in argento della Bonissima e una lettera di auguri firmata dal sindaco Massimo Mezzetti.

Ai longevi del territorio modenese, in occasione del compleanno, il Comune consegna infatti la medaglia della Bonissima con dedica particolare, per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori.

Con la signora Emma per festeggiare cento anni, erano presenti anche il personale della Casa residenza, gli altri ospiti della struttura e i famigliari.