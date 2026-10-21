Costruire un nuovo Pal? Ecco come venne redatto quello in vigore, la memoria è il salvadanaio dello spirito

Direttore buongiorno,

considerato che da più parti, giustamente, si chiede di ripartire dal Pianto Attuativo Locale 2011-2013, ma a volte con citazioni non corrette come “i territori della bassa modenese e dell’Appennino hanno visto la sospensione e la soppressione di diversi servizi sia negli ospedali sia sul territorio senza tenere adeguatamente conto delle specificità geografiche e delle caratteristiche di queste aree, come previsto dal DM70/2015”.

Avendo partecipato come protagonista alla stesura del PAL 2011/2013 mi permetto di riportare quanto segue, limitatamente alla organizzazione ospedaliera.

Quando mi hano chiamato a parlare per i 20 anni di Baggiovara la mia relazione aveva il titolo: 'La memoria è il salvadanaio dello spirito e non c’è futuro senza memoria'.

Gli Ospedali sono una parte importante del sistema sanitario che si integra con le altre offerte della rete. In provincia possiamo contare su 8 ospedali pubblici e 5 privati. La riorganizzazione prevede l’introduzione di una chiara suddivisione fra strutture in cui sarà possibile curare patologie ad alta complessità (Baggiovara, Policlinico, Carpi e Sassuolo) rispetto a strutture a media-bassa complessità (Mirandola, Vignola, Pavullo e Castelfranco). Questo sistema permetterà di avere più sicurezza per i cittadini, tecnologie sofisticate concentrate in luoghi specifici e anche di avere gli stessi professionisti ed équipe che garantiranno i servizi sia nelle strutture ad alta che a media-bassa complessità.

Per l’Ospedale di Castelfranco, al fine di garantire la clinical competence e l’integrazione a livello di area ospedaliera con le altre strutture presenti sul territorio, si prevede una analisi di fattibilità mirata a valutare l’afferenza dell’organizzazione e del governo delle attività di area medica e chirurgica da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena, naturale polo di riferimento per la popolazione residente. In considerazione delle peculiarità del territorio dell’Appennino modenese, si riconferma la funzione irrinunciabile e strategica dell’ospedale di Pavullo nell’ambito della rete assistenziale

Le strutture sono così articolate (vedi tabella che riporta in dettaglio ospedale pubblici - privati - e per ciascuno numero posti letto e reparti).

Per la importanza rivestita, nel 2010, in sede di predisposizione, fu redatto un documento dove furono ricondotti a sintesi tutti gli impegni i processi ed i risultati degli ultimi 13 anni della storia sanitaria modenese dai quali ripartire. Partendo da questo documento il Pal è stato poi approvato dopo un percorso durato quasi un anno e mezzo, durante il quale sono state ascoltate le proposte e i suggerimenti non solo degli “addetti ai lavori” ma anche dei cittadini, in assemblee e incontri pubblici e attraverso il sito web www.pal.provincia.modena.it, dove era consultabile il documento. Il testo approvato recepì alcuni emendamenti tecnici e diversi impegni assunti nel corso delle consultazioni

Sul sito della Provincia sono ancora disponibili tutti i documenti preparatori ed il testo del PAL sia in extenso che in sintesi.

Successivamente non è stato redatto alcun nuovo PAL nonostante che in questa Regione: Il Piano Attuativo Locale (PAL) è il documento che rappresenta lo strumento di programmazione strategica di medio periodo delle Aziende sanitarie del nostro territorio e viene costruito attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, operatori professionali e non professionali, cittadini.

Dottor Stefano Cencetti