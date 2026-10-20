Reggio e Modena, i Nas sequestrano 16 bovini senza marche auricolari

I Nas di Parma hanno recentemente ispezionato un allevamento bovino situato nella zona pedecollinare reggiana. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno rilevato la presenza di 14 capi bovini privi delle previste marche auricolari e non registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN), requisiti indispensabili per garantire l’identificazione e la tracciabilità degli animali lungo l’intera filiera.

Le irregolarità riscontrate hanno determinato il sequestro amministrativo dei 14 bovini, per un valore commerciale complessivo stimato in circa 14.000 euro, nonché l’applicazione nei confronti del titolare dell’allevamento di sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 42.000 euro.





Episodio simile è stato tra l'altro riscontrato anche in un secondo allevamento bovino situato nell’Appennino modenese, dove i controlli dei carabinieri avevano fatto emergere ulteriori due capi privi delle marche auricolari. Anche in quel caso gli animali, del valore commerciale complessivo di circa 2.000 euro, erano stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre al titolare dell’allevamento era stata contestata una violazione amministrativa, comportante una sanzione pecuniaria di 600 euro.

La corretta identificazione e registrazione dei capi rappresenta un presidio essenziale per la sicurezza veterinaria e alimentare: consente infatti di ricostruire la provenienza e gli spostamenti degli animali, assicurandone la tracciabilità lungo la filiera e permettendo, in presenza di eventuali emergenze sanitarie, di individuare tempestivamente i capi interessati e adottare le necessarie misure di controllo.