'L'inceneritore non chiude: ora Mezzetti chiarisca che fine hanno fatto le sue promesse elettorali'

'Le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Hera, Orazio Iacono, sul futuro dell'inceneritore di Modena sono una smentita evidente delle prospettive sostenute dalla maggioranza che governa la città. Alla domanda se l'impianto continuerà a funzionare con un orizzonte decennale, Iacono ha risposto affermativamente, escludendo anche la possibilità di un suo superamento e sottolineando, al contrario, la crescente necessità di strutture di questo tipo. Parole che sembrano cancellare qualsiasi prospettiva di chiusura anticipata e che pongono un problema politico preciso: come si conciliano queste dichiarazioni con gli impegni assunti dal sindaco Mezzetti e dalla sua maggioranza, che hanno indicato il 2034 come orizzonte per il superamento dell'inceneritore? È evidente che occorra chiarire ognuno di questi aspetti ai cittadini, il sindaco riferisca in Consiglio'. Lo dichiara Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Modena, commentando la notizia pubblicata con video (sotto) stamattina da La Pressa.





'Il punto, ormai, è politico. La prospettiva del superamento dell'inceneritore è stata uno degli elementi dell'accordo programmatico tra Mezzetti e le forze della sua maggioranza. Oggi, però, mentre Hera illustra una strategia industriale che continua a puntare sull'impianto, dal Comune non arrivano indicazioni altrettanto chiare su come si intenda rispettare quell'impegno.

Chiediamo quindi al sindaco e alla maggioranza di spiegare apertamente se l'obiettivo del 2034 sia ancora concretamente perseguibile, quali interlocuzioni siano state avviate con Hera e quali atti sostengano questa prospettiva. Non è ammissibile che il programma elettorale resti sulla carta mentre le decisioni industriali seguono una direzione completamente diversa. Non possiamo ignorare le preoccupazioni per l'impatto dell'inceneritore sulla salute dei cittadini e sull'ambiente: l'obiettivo politico deve essere quello di arrivare alla sua chiusura, attraverso un percorso concreto e credibile, non di prolungarne indefinitamente l'attività. Su un tema così rilevante per Modena servono trasparenza, responsabilità e coerenza tra parole e fatti non promesse accompagnate da ambientalismo da campagna elettorale', conclude Negrini.