Policlinico svuotato, i 35 gruppi di lavoro Ausl-Aou non ne sapevano nulla: smentito ancora Mezzetti

'Questa è una proposta pensata e costruita insieme al presidente della Regione, all'assessore regionale, alla rettrice di Modena, ai direttori generali delle aziende sanitarie di Modena, insieme a tanti professionisti, sono in campo da un anno 35 gruppi di lavoro che coinvolgono professionisti di Baggiovara e Policlinico'. Così il sindaco di Modena pochi giorni fa aveva confermato il suo progetto di svuotare il Policlinico per trasferire i servizi (a parte a suo dire Materno Infantile e Ps) a Baggiovara in una nuova struttura da 550 milioni di euro.

Ma davvero il sindaco ha condiviso l'idea con questi soggetti, prima di lanciarla con una intervista in esclusiva alla Gazzetta di Modena, confermando in parte le anticipazioni date da La Pressa?

Il rettore Rita Cucchiara, intervistata dal nostro giornale, non ha affatto confermato di aver parlato col sindaco della cosa, ma ha solo detto testualmente: 'Io stessa ho partecipato a un incontro con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e i direttori generali delle Aziende sanitarie modenesi, nel quale abbiamo avuto modo di confrontarci sulle prospettive di sviluppo e sulle opportunità che questo processo può offrire'.

Nessun accenno a Mezzetti.

Il presidente della Regione De Pascale ha detto che 'la Regione Emilia Romagna vuole investire e non è assolutamente in discussione la chiusura del Pronto soccorso e dei reparti del Policlinico' e non ha citato i 550 milioni, nè la creazione di alloggi negli spazi vuoti come annunciata da Mezzetti.

Infine i 35 gruppi di lavoro. Ieri si è tenuto un grande vertice in Accademia, alla presenza di Baldino, Altini e Reggiani. Risultato? Nessuno ha parlato del progetto del sindaco, come puntualmente abbiamo riportato.

A questo punto, logico chiedersi, con chi Mezzetti ha parlato (o pensa di aver parlato) e con chi ha condiviso la sua idea.

Giuseppe Leonelli