Modena, Laura Benatti compie 101 anni: l’assessore Guerzoni le consegna una medaglia

Spegnere cento candeline non è da tutti. Nel caso della signora Laura Benatti l’occasione è ancora più speciale, perché le candeline che spegne oggi, giovedì 22 ottobre, sono 101. Ai longevi del territorio modenese, in occasione del compimento del centesimo compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima con dedica particolare. A chi, come la signora Laura, ha superato i cento anni, viene consegnato o un “Grosso”, la moneta coniata dalla comunità di Modena nel giugno 1226 dopo l’autorizzazione dell’imperatore Federico II, oppure una medaglia dorata con al centro, in rilievo, lo stemma del Comune di Modena.

Questo pomeriggio l’assessore Giulio Guerzoni ha fatto visita a Laura Benatti, residente presso la Residenza Anni Azzurri Ducale 1, in via del Pozzo, dove la festeggiata era circondata dall’affetto dei familiari e della comunità della struttura. In occasione del centunesimo compleanno, l’assessore, in rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità cittadina, le ha rivolto un augurio speciale e le ha consegnato la medaglia del Comune di Modena, simbolo del valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori.

Un momento speciale per Laura, per i suoi familiari e per tutta la residenza, riuniti per celebrare questo straordinario traguardo e condividere gli auguri della città.