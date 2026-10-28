Modena corre insieme, torna la Corrimutina

Domenica 8 novembre torna nel centro storico di Modena la tradizionale manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva, un appuntamento che da oltre quarant'anni mette insieme sport, socialità e partecipazione, richiamando podisti, camminatori, studenti, famiglie e associazioni di volontariato. La partenza è fissata per le 9.30 da via Emilia Centro, con ritrovo in piazza XX Settembre e arrivo in Piazza Grande.





I percorsi

Tre i percorsi a disposizione, di 4, 9 e 12 chilometri, pensati per consentire a persone con preparazioni ed esperienze diverse di partecipare secondo il proprio passo. Si può correre, camminare o praticare nordic walking: l'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, ai gruppi podistici, alle scuole di ogni ordine e grado e alle associazioni, con un'attenzione particolare agli studenti, che ogni anno portano nelle strade della città entusiasmo, colori e allegria.

'Correre è un gesto semplice e bellissimo – sottolinea l'assessore allo Sport Andrea Bortolamasi -, farlo insieme lo rende ancora più bello. Lo spirito della Corrimutina é tutto qui, una manifestazione sportiva di tutti e per tutti, con un'attenzione particolare come sempre rivolta alle scuole, protagoniste da sempre della Corrimutina'.





La storia

Nata nel 1980 con il nome di CorriModena, la manifestazione ha conservato nel tempo la propria vocazione originaria: promuovere lo sport di base come occasione di incontro e di condivisione, valorizzando il piacere di muoversi insieme e l'importanza di uno stile di vita sano e attivo.

Non sono previste classifiche individuali né rilevazioni dei tempi. A essere premiati sono invece la partecipazione e la capacità di coinvolgere il maggior numero di persone, con un'attenzione speciale alle scuole e ai gruppi podistici.

A organizzare l'appuntamento sono gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, insieme a Podistica Interforze, Atletica Ghirlandina, Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena e Modenacorre. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune e della Provincia di Modena e del Coni, grazie al sostegno della Fondazione di Modena e alla collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale – Educazione fisica.





Dietro la mattinata di festa c'è una macchina organizzativa che coinvolge quasi 200 volontari, impegnati a presidiare i percorsi e a garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Particolare attenzione è riservata all'assistenza sanitaria, affidata alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena, che ha predisposto un apposito piano per seguire i partecipanti lungo il tragitto. Accanto ai presidi previsti, saranno presenti anche operatori sanitari che accompagneranno in bicicletta o a piedi il lungo serpentone dei partecipanti, dai runner più allenati a chi sceglie un'andatura tranquilla.

La dimensione solidale dell'iniziativa sarà visibile anche all'arrivo, in Piazza Grande, dove troveranno spazio i gazebo di Avis, Croce Rossa Italiana, Associazione Alzheimer e Amici del Cuore. Parteciperanno inoltre Fondazione Vita Indipendente e Hospice.

Lungo i tre percorsi sono previsti punti di ristoro, mentre all'arrivo i partecipanti riceveranno il premio di partecipazione insieme ai prodotti destinati al ristoro finale. Un riconoscimento concreto per chi avrà scelto di esserci, reso possibile dalla disponibilità dei sostenitori e degli sponsor storici della manifestazione.





Iscrizione a 3 euro e un pacco gara a tutti gli iscritti

La quota d'iscrizione resta contenuta in soli 3 euro e il pacco gara, garantito per 6.000 partecipanti, comprende un asciugamano in spugna personalizzato con il logo della Corrimutina, un prodotto da forno offerto da CRM – Casa della Piada, un buono per ritirare una pizza allo spaccio di Italpizza e un buono spesa Coop del valore di 5 euro. Sono previsti inoltre buoni sconto e agevolazioni per gli acquisti da Feltrinelli, Saponaria e Librerie Coop, oltre ai prodotti destinati al ristoro. Sul sito www.modenacorre.it saranno disponibili gratuitamente anche servizi fotografici e video della giornata.





Premiazioni

Come da tradizione, il momento delle premiazioni in Piazza Grande sarà dedicato ai gruppi e alle scuole che avranno saputo coinvolgere il maggior numero di partecipanti.

La novità di quest'anno riguarda proprio gli istituti scolastici: le scuole premiate salgono a 35, a conferma dell'importanza attribuita al coinvolgimento dei più giovani e alla promozione dell'attività fisica fin dall'età scolare. Alle prime 35 scuole classificate in base alla partecipazione, purché raggiungano almeno 30 iscritti, sarà consegnata una gift card di Tutto per il calcio e volley da utilizzare per l'acquisto di materiale didattico-sportivo, oltre a un omaggio della manifestazione.

Non mancheranno i riconoscimenti per i gruppi podistici: saranno premiati i primi 30 gruppi con almeno 10 partecipanti. Anche in questo caso, il criterio non è la velocità, ma la capacità di coinvolgere persone e condividere l'esperienza.





Le iscrizioni individuali sono già disponibili nei negozi specializzati in podismo Run & Fun, in via Morane 366; Lupo Sport, in via Giardini 507; e Tempo Run, in viale Autodromo 34. Dal 2 al 6 novembre sarà possibile iscriversi anche presso le sedi delle associazioni sportive: Aics, in via Emilia Ovest 119, al primo piano (telefono 059 6231089); Csi, in via Caravaggio 71 (telefono 059 395357); e Uisp, in via IV Novembre 40/H (telefono 059 348811). Nello stesso periodo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, le scuole e i gruppi podistici potranno rivolgersi ad Aics, in via Emilia Ovest 119, per le iscrizioni e il ritiro dei pettorali. Sarà possibile iscriversi anche domenica 8 novembre direttamente in Piazza Grande, fino a 30 minuti prima della partenza.





L'edizione 2026 è stata presentata questa mattina, mercoledì 28 ottobre, in municipio, nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato l'assessore allo Sport Andrea Bortolamasi. Presenti anche i rappresentanti del comitato organizzatore: Vera Tavoni, presidente di Uisp Modena, Katia Citro, responsabile della Commissione Atletica e Podismo del Csi Modena, Giuliano Vecchiè per Aics Modena, Maurizio Pivetti, responsabile del Coordinamento podistico modenese, Lola Fabbri, delegata allo Sviluppo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena, Eugenio Di Prinzio, presidente di Podistica Interforze Modena, Maria Brile per la Fondazione Vita Indipendente, e Giuliano Macchitelli, in rappresentanza di Modenacorre, il portale dedicato al podismo nelle province di Modena e Reggio Emilia.