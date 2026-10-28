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Volt Modena: 'Contrari a sosta a pagamento in porta nord'

Volt Modena: 'Contrari a sosta a pagamento in porta nord'

L'appello al Comune della sezione locale del partito: 'La priorità sia a mobilità sostenibile non monetizzare la sosta, penalizzando chi si sposta in treno'. E pone una proposta di tariffazione speciale

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Anche Volt Modena, forza politica che con i suoi candidati nelle liste della coalizione che ha sostenuto la candidatura di Massimo Mezzetti, esprime disappunto riguardo la conversione del parcheggio di Porta Nord a parcheggio a pagamento. 'La gratuità di tale parcheggio, infatti, rappresenta un importante incentivo alla mobilità sostenibile. Esso ha infatti la funzione di parcheggio scambiatore, e permette l’usufruizione del trasporto ferroviario anche a chi non riesce a raggiungere la stazione a piedi, in bici, o con i mezzi pubblici. Per quanto controintuitivo, l’introduzione del pagamento rappresenta quindi un forte disincentivo all’uso del treno, almeno finchè le altre opzioni di mobilità non avranno la capillarità, l’efficienza, e la regolarità tali da essere un’alternativa credibile all’auto per gran parte dei cittadini (pensiamo a Gigetto e ai bus)' - sottolinea Volt Modena che si sofferma anche sulle forme di sconto previste per i pendolari sulla tariffa piena della sosta.
'Le forme di sconto previste sono insufficienti: coprono soltanto gli abbonati ai treni, che rappresentano una frazione di chi utilizza regolarmente il treno, e discriminano chi usa il treno solo saltuariamente. Facciamo un esempio: una cittadina che volesse recarsi a Bologna per la giornata spenderebbe 9,00€ di treno e 5,50€ di parcheggio, aumentando di più di un terzo il costo del viaggio.
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Può quindi diventare più conveniente effettuare il tragitto interamente in macchina, magari lungo la già congestionata via Emilia.
Volt Modena dunque incoraggia il Comune a riconsiderare il proprio tariffario affinché sia esente dalla tariffa chiunque abbia un biglietto di andata al momento del parcheggio, e di ritorno al momento dell’uscita (prevedendo, eventualmente, un tetto massimo alla durata della sosta).
Ci auguriamo che il Comune prioritizzi le esigenze di mobilità sostenibile della Città e della Regione rispetto a quelle di redditività del parcheggio multipiano adiacente.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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