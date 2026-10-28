Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico di Modena, Fdi unico partito a fare da argine allo svuotamento: 'Il nostro è un secco no'

Policlinico di Modena, Fdi unico partito a fare da argine allo svuotamento: 'Il nostro è un secco no'
Iscriviti al nostro canale YouTube!

'Chiediamo investimenti sul Policlinico e risposte ai cittadini: spostare i reparti rischia soltanto di peggiorare i problemi'

1 minuto di lettura

'Ieri si è finto di rassicurare i cittadini, mentre di fatto si è segnata un’altra tappa di un percorso che porterà alla chiusura per svuotamento del Policlinico, come già accaduto in altri territori della nostra regione'. E' stato l'intervento più netto e chiaro tra quelli espressi lunedì in Consiglio comunale a Modena sul futuro del Policlinico. A pronunciarlo il capogruppo di Fdi Luca Negrini. 'Chiediamo investimenti sul Policlinico e risposte ai cittadini: spostare i reparti rischia soltanto di peggiorare i problemi'. Quella di Fratelli d'Italia è stata l'unica posizione nettamente contraria espressa in Consiglio al piano del sindaco Massimo Mezzetti.
Nel video sopra l'intervento integrale.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, clamoroso: dopo l'inchiesta de La Pressa su L'Angolo, il Comune svuota Costellazioni. Gli spazi non erano adeguati

Modena, clamoroso: dopo l'inchiesta de La Pressa su L'Angolo, il Comune svuota Costellazioni. Gli spazi non erano adeguati

Mvp: 'Policlinico svuotato, se Baggiovara sarà finanziato da privati, allora si tratta di sanità privatizzata'

Mvp: 'Policlinico svuotato, se Baggiovara sarà finanziato da privati, allora si tratta di sanità privatizzata'

Policlinico Modena, M5S pasdaran di Mezzetti: 'Nessuno svuotamento'. E dimentica 'gli alloggi negli spazi liberati'

Policlinico Modena, M5S pasdaran di Mezzetti: 'Nessuno svuotamento'. E dimentica 'gli alloggi negli spazi liberati'

Policlinico di Modena svuotato, ha vinto Mezzetti: Muzzarelli punito per la battaglia più giusta mai combattuta

Policlinico di Modena svuotato, ha vinto Mezzetti: Muzzarelli punito per la battaglia più giusta mai combattuta

Policlinico, quali specialità ci saranno? Quali presenze di notte? Quanti letti, quale diagnostica?

Policlinico, quali specialità ci saranno? Quali presenze di notte? Quanti letti, quale diagnostica?

Belotti e Ambrosino mettono le ali al Modena, 2-1 a Vicenza

Belotti e Ambrosino mettono le ali al Modena, 2-1 a Vicenza

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Articoli Recenti Modena, Fdi: 'Ieri è iniziata ufficialmente la lenta agonia del Policlinico, fino alla sua morte per svuotamento'

Modena, Fdi: 'Ieri è iniziata ufficialmente la lenta agonia del Policlinico, fino alla sua morte per svuotamento'

Modena, Lenzini (Pd) ora se la prende con i 'retroscena pilotati di assemblee e giunte, con ricostruzioni faziose'

Modena, Lenzini (Pd) ora se la prende con i 'retroscena pilotati di assemblee e giunte, con ricostruzioni faziose'

La 'Baggiovara 2' da 550 milioni e il déjà-vu del Baggiovara 1, tra promesse impossibili e il Pal congelato

La 'Baggiovara 2' da 550 milioni e il déjà-vu del Baggiovara 1, tra promesse impossibili e il Pal congelato

Policlinico svuotato, svolta Lega Modena: prima va in piazza coi Comitati, poi in Consiglio plaude il sindaco

Policlinico svuotato, svolta Lega Modena: prima va in piazza coi Comitati, poi in Consiglio plaude il sindaco