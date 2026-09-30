Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

E' un uomo di 21 anni di origine tunisina il responsabile della fuga e dell'incidente di oggi in viale Italia a Modena. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. In attesa del rito direttissimo, davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Modena l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Il 21enne viaggiava su un suv Mercedes con la fidanzata e durante la fuga, giunto all’incrocio con via San Faustino, è passato con il semaforo rosso schiantandosi contro una Porsche e una Renault Kadjar finendo la corsa nello spartitraffico centrale.

Al pronto soccorso del Policlinico sono finiti una donna di 73 anni e suo nipote di 13 anni. All'ospedale anche la ragazza che era seduta accanto all'uomo e una 52enne. Nessuno è in pericolo di vita.