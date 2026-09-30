Fondazione di Carpi, Righi presenta la terna Reggiani, Losi, Degl'Innocenti: l'ombra della Depietri

Marco Reggiani, ex segretario Pd, Alice Degl'Innocenti, in lista con Carpi a Colori, ed Ermanno Losi, storico esponente Pd. Sono questi i tre nomi che il sindaco di Carpi Riccardo Righi indicherà oggi al Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa Risparmio Carpi, chiamata a sostituire Nives Canovi, entrata nel Cda della Fondazione stessa.

Righi punta tutto su Reggiani (al punto da aver ottenuto su questo nome lo strappo con la Depietri), ma potrebbe anche uscire soddisfatto dalla promozione della Degl'Innocenti che - in quanto donna - permetterebbe il rispetto della cosiddetta 'quota rosa', consentendo al sindaco di attestarsi una vittoria che fino a ieri sarebbe stata una sconfitta.

A rompere l'equilibrio del win to win, è il potenzialmente meno allineato Ermanno Losi che - a differenza di Reggiani - potrebbe rispondere alla vecchia guardia del Pd, ferita e umiliata da Righi proprio a causa del caso Depietri. Per lui comunque le chance di ingresso sono poche, ma non è escluso un sussulto di dignità del partito, in questi giorni alla ricerca di un nuovo segretario.

Nel braccio di ferro ovviamente giocherà un peso la Diocesi, sulla carta meno 'potente' dopo la fusione con Modena, ma che comunque formalmente indica 2 membri del Cdi e nella pratica ha da sempre indirizzato buona parte delle scelte.

