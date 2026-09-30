Comune di Carpi, 8.000 euro per uno spettacolo di comicità di una sera alla Festa del Racconto

Impegno di spesa di 8.000 euro a carico del Comune di Carpi per la realizzazione dello spettacolo 'Sit-down comedy – 3 comici parlano di stand-up', previsto per il 3 ottobre in Piazzale Re Astolfo nell'ambito della 'Festa del Racconto 2026'. L'assegnazione delle risorse è stata formalizzata con la determinazione dirigenziale sempre a firma del dirigente Giovanni Lenzerini e con visto di regolarità contabile approvato dal responsabile finanziario Antonio Castelli.

L'atto prevede l'affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul portale MePA di Consip a favore dell'agenzia The Comedy Club srl (con sede a Napoli), che detiene in esclusiva le prestazioni artistiche dei tre comici coinvolti: Sandro Cappai, Pietro Sparacino e Daniele Tinti.

L'offerta presentata dall'agenzia è stata di 7.272,73 euro imponibili (pari a 8.000 euro lordi). L'operatore economico ha confermato la base d'asta senza applicare alcun ribasso percentuale, prezzo ritenuto congruo dal Rup sulla base dell'esclusività dell'esibizione.

Gli 8.000 euro erogati a The Comedy Club srl si inseriscono nel budget complessivo approvato dalla Giunta Comunale per la XXI edizione della Festa del Racconto per un costo totale pari a 198.319 euro. Ricordiamo che con una precedente determina il Comune aveva stanziato 23mila euro con un affidamento diretto di cui 6100 euro a Daniel Pennac, oltre a 9760 euro affidati direttamente per due incontri a Il Post.

I servizi di ospitalità e accoglienza di autori, artisti e professionisti invitati alla rassegna sono pagati a parte dal Comune che ha stanziato per questo 5.291 euro con una determina ad hoc.