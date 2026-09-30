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Comune di Carpi, 8.000 euro per uno spettacolo di comicità di una sera alla Festa del Racconto

Comune di Carpi, 8.000 euro per uno spettacolo di comicità di una sera alla Festa del Racconto

L'assegnazione delle risorse è stata formalizzata senza bando con la determinazione dirigenziale sempre a firma del dirigente Giovanni Lenzerini

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Impegno di spesa di 8.000 euro a carico del Comune di Carpi per la realizzazione dello spettacolo 'Sit-down comedy – 3 comici parlano di stand-up', previsto per il 3 ottobre in Piazzale Re Astolfo nell'ambito della 'Festa del Racconto 2026'. L'assegnazione delle risorse è stata formalizzata con la determinazione dirigenziale sempre a firma del dirigente Giovanni Lenzerini e con visto di regolarità contabile approvato dal responsabile finanziario Antonio Castelli.

L'atto prevede l'affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul portale MePA di Consip a favore dell'agenzia The Comedy Club srl (con sede a Napoli), che detiene in esclusiva le prestazioni artistiche dei tre comici coinvolti: Sandro Cappai, Pietro Sparacino e Daniele Tinti.

L'offerta presentata dall'agenzia è stata di 7.272,73 euro imponibili (pari a 8.000 euro lordi). L'operatore economico ha confermato la base d'asta senza applicare alcun ribasso percentuale, prezzo ritenuto congruo dal Rup sulla base dell'esclusività dell'esibizione.

Gli 8.000 euro erogati a The Comedy Club srl si inseriscono nel budget complessivo approvato dalla Giunta Comunale per la XXI edizione della Festa del Racconto per un costo totale pari a 198.319 euro. Ricordiamo che con una precedente determina il Comune aveva stanziato 23mila euro con un affidamento diretto di cui 6100 euro a Daniel Pennac, oltre a 9760 euro affidati direttamente per due incontri a Il Post.

I servizi di ospitalità e accoglienza di autori, artisti e professionisti invitati alla rassegna sono pagati a parte dal Comune che ha stanziato per questo 5.291 euro con una determina ad hoc.

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