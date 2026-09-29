Sassuolo, palazzaccio addio, il Consiglio Comunale approva il progetto definitivo per l'area Ex 189

Il Consiglio comunale di Sassuolo ha approvato il progetto di rigenerazione urbana che apre la strada alla definitiva cancellazione del cosiddetto 'palazzaccio' di via Circonvallazione Nord Est, l'ex condominio al civico 189, simbolo di degrado cittadino da oltre quindici anni.Il via libera dell'aula rappresenta un passaggio decisivo per l'acquisizione dell'immobile, la successiva demolizione e la realizzazione del piano 'Sassuolo la città prossima', elaborato dallo studio di architettura MC2AA. Un intervento complessivo da circa sei milioni di euro, sostenuto anche da un contributo regionale di 1,25 milioni di euro.'Un passaggio formale che ci permetterà di partire già questo inverno con le gare d'appalto e vedere nel 2027 la demolizione del palazzaccio', ha dichiarato il sindaco Matteo Mesini al termine della seduta consiliare.L'area interessata comprende l'ex complesso residenziale composto da 120 unità immobiliari e caratterizzato da una proprietà estremamente frammentata, con oltre cento proprietari. Chiuso dal 2008 e divenuto negli anni uno dei principali punti critici della città, il comparto sarà trasformato in un polo dedicato ai servizi sociali e alla vita della comunità.Il masterplan prevede infatti la demolizione dell'edificio esistente, la costruzione del nuovo Centro antiviolenza distrettuale, il trasferimento del Centro per le Famiglie nei locali al piano terra delDiamante, la riqualificazione del Parco Amico e la realizzazione di una nuova area pubblica destinata ad accogliere la futura sede della Guardia di Finanza.'Si tratta di un progetto sul quale stiamo investendo molte risorse e molte energie, perché crediamo che sia il messaggio più forte di rigenerazione urbana che possiamo dare alla città', ha affermato Mesini. 'Un luogo che era anche di sofferenza sociale, chiuso nel 2008, oggetto di degrado, una porta sulla città che racconta una storia del passato di Sassuolo che vuole avere una nuova vita'.Le delibere approvate dal Consiglio dichiarano il pubblico interesse dell'opera e costituiscono il presupposto giuridico necessario per l'avvio degli espropri, oltre a formalizzare l'accordo di finanziamento con la Regione Emilia-Romagna.'Siamo a metà del percorso progettuale', ha spiegato l'assessore alla Rigenerazione urbana David Zilioli. 'Abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e adesso, con il passaggio in Consiglio comunale, diamo le gambe per andare avanti con la parte finale del progetto, cioè il progetto esecutivo'.Zilioli ha sottolineato come l'intervento riunisca in un unico disegno cinque opere pubbliche: la demolizione del palazzaccio, prevista nel 2027, il nuovo Centro antiviolenza Tina, il nuovo Centro per le Famiglie affacciato sul Parco Amico, la riqualificazione delparco con interventi di potenziamento del verde e la realizzazione di una nuova area pubblica da destinare alla Guardia di Finanza.Il Centro antiviolenza sorgerà proprio sull'area oggi occupata dall'edificio destinato alla demolizione, mentre il Parco Amico sarà valorizzato con nuove piantumazioni e con una piazza dedicata alla gestione delle acque meteoriche. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è restituire alla città uno spazio sicuro, luminoso e ricco di opportunità di aggregazione, trasformando uno dei luoghi più problematici di Sassuolo in un simbolo di rinascita urbana e coesione sociale.