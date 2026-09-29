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Formigine, in casa nascondeva 124 chili di hashish e 9,5 chili di cocaina: arrestato 47enne

Formigine, in casa nascondeva 124 chili di hashish e 9,5 chili di cocaina: arrestato 47enne

Il valore stimato complessivo delle sostanze, una volta immesse sul mercato al dettaglio, è stimabile in oltre 2 milioni di euro

2 minuti di lettura

Nel pomeriggio del 24 settembre a Formigine, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 47enne residente in paese per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, aggravata dall’ingente quantità, a seguito del rinvenimento di circa 124 chilogrammi di hashish e 9,5 chilogrammi di cocaina.

Intorno alle 15 i militari in borghese hanno individuato l’uomo mentre scendeva da un’autovettura. Alla vista dei carabinieri l’uomo assumeva un comportamento sospetto tentando repentinamente di ritornare verso il veicolo. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso, all’interno del garage della sua casa, di tre grossi involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di circa 124 chilogrammi, suddiviso in numerose panette e confezionato in più involucri di cellophane.

La perquisizione è stata quindi estesa, anche con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Sassuolo, all’abitazione ed alla cantina di pertinenza, all’interno della quale sono stati trovati 9,5 chilogrammi di cocaina, suddivisi in sedici involucri, oltre a due bilancini di precisione e materiale destinato al confezionamento.

Nell’abitazione i carabinieri hanno trovato altresì circa 48mila euro in contanti, in parte occultati all’interno dei divani del soggiorno ed in parte custoditi in uno zaino.

Particolarmente significativo risulta il valore economico dello stupefacente sequestrato: applicando ai quantitativi rinvenuti i prezzi medi al dettaglio – pari a 76,56 euro al grammo per la cocaina e 10,65 euro al grammo per l’hashish – il valore stimato complessivo delle sostanze, una volta immesse sul mercato al dettaglio, è stimabile in oltre 2 milioni di euro: circa 727.000,00 euro per la cocaina e 1.320.000 euro per l’hashish.

I carabinieri hanno proceduto all'arresto del 47enne: ieri il Giudice per le Indagini Preliminari di Modena ha disposto la custodia cautelare in carcere.

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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