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Pavullo, week end di controlli: 4 denunciati per guida in stato di ebbrezza

Pavullo, week end di controlli: 4 denunciati per guida in stato di ebbrezza

Maxi operazione del fine settimana tra il centro storico, i quartieri popolari e le periferie. Quattro patenti ritirate per alcol e droga, sventato un furto in supermercato

1 minuto di lettura

I carabinieri di Pavullo nel Frignano nel week end hanno effettuato una serie di controlli sulle principali arterie stradali, nelle vie del centro storico, nei vari quartieri popolari. I militari hanno denunciato un uomo sopreso alla guida di un mezzo già sottoposto a sequestro amministrativo, nonchè un ragazzo identificato quale autore di un furto consumato di generi alimentari perpetrato all’interno di un’attività commerciale sita in Serrmazzoni, riuscendo a recuperare la refurtiva restituendola alla titolare dell’esercizio.
Infine sono scattate quattro denunce per la guida sotto l’influenza dell’alcool e di droghe con contestuale ritiro della patente di guida e segnalazione alla compente Prefettura di un ragazzo trovato in possesso di modici quantitativi di sotanza stupefacente.
I controlli hanno consentito di identificare circa 300 persone, molte di quali con precedenti penali e di polizia, nonché di controllare circa 200 veicoli ed elevare multe per 5 mila euro circa.

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