'Trasporto pubblico, Modena penalizzata dai finanziamenti regionali, serve una strategia'

'Infatti, ci chiediamo quale sia la posizione ufficiale della politica territoriale, su un progetto per il quale probabilmente ci saranno delle accelerazioni da parte dell’assessorato regionale e per il quale come UIL siamo del parere che potrebbe essere un’opportunità per tutta la Regione, incluso il contesto modenese.
Ma il punto sottolineato da Rinaldi non comprende soltanto la governance, ma anche la trasparenza rispetto alle linee di indirizzo e più In generale rispetto a una strategia. 'Serve più trasparenza e condivisione strategica da parte dei soggetti gestori ed esecutori, onde evitare che Modena continui ad essere parte marginale, in un contesto di più ampio respiro. Servono più fondi a disposizione per Modena, sin dal prossimo bilancio della Regione Emilia-Romagna, per il sostegno al servizio: infatti l’ultima delibera di Giunta Regionale (la n.1514 dell’8/7/2024) garantisce al bacino modenese 2,24 euro per chilometro percorso. Decisamente meno rispetto a Bologna (destinataria di 2,68 euro per chilometro) ma anche a Reggio Emilia (ferma a 2,32 euro), tutto ciò si traduce in milioni di euro in meno con ripercussioni sul servizio. Occorre potenziare la contrattazione aziendale, tenendo insieme le lavoratrici ed i lavoratori, migliorando la loro situazione senza utilizzare la politica dei proclami per poi non mantenere gli impegni presi; a tal proposito ci chiediamo a che punto sia la messa in atto del piano di rilancio a suo tempo presentato, forse sarebbe necessario aggiornarlo.