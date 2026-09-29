Modena, consegnata la Bonissima all'oncologo Massimo Federico

Oltre trent’anni di attività dediti alla tutela dei diritti dei malati oncologici e alla difesa della qualità della loro vita sia con l’attività professionale, sia attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie, tra queste il Centro oncologico modenese. Il professore Massimo Federico ha ricevuto questo pomeriggio, martedì 29 settembre, l'effigie della Bonissima dalle mani del sindaco Massimo Mezzetti e della vicesindaca Francesca Maletti che in questo modo l'hanno ringraziato per il contributo dato al territorio.

Da parte sua, Federico ha ringraziato il sindaco e si è detto onorato del riconoscimento, ricevuto accompagnato dalla moglie Anna e da una quindicina tra parenti, amici, medici, professori e volontari dell’associazione “Angela Serra per la ricerca sul cancro”, di cui è presidente.

Il professore Massimo Federico, medico oncologo, circa trent’anni fa ha contribuito a realizzare il Centro oncologico modenese che, in seguito, ha costantemente e fattivamente sostenuto anche tramite l’associazione Angela Serra, grazie alla quale sono stati finanziati recenti lavori di restyling esterni della struttura.

'La costruzione del Com e il sostegno trentennale sono stati possibili anche grazie all’impegno di tutti coloro che – senza scopo di lucro - fanno parte dell’associazione e di tutti coloro che hanno generosamente contribuito con donazioni liberali (cittadini, imprese, istituzioni). Ma, soprattutto, grazie all’impegno costante del professore Massimo Federico. Impegno di durata ormai trentacinquennale che non è venuto mai meno e che ha portato alla realizzazione non solo del Com, ma anche all’apertura del centro Polifunzionale con accesso gratuito di via Pelusia, oltre ad altre strutture fuori regione' - si legge in una nota del Comune.