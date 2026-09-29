Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, intercettato dalla Polizia locale falso verbale con QR code

Modena, intercettato dalla Polizia locale falso verbale con QR code

Il documento presentava il logo del Comune e un link per il pagamento. Gli agenti invitano a verificare sempre la provenienza delle comunicazioni

1 minuto di lettura

Un falso verbale di presunta violazione del Codice della strada, con tanto di logo del Comune di Modena e QR Code per il pagamento: è l’ultimo tentativo di truffa intercettato dalla Polizia locale.

Il documento intercettato dagli agenti è stato realizzato utilizzando abusivamente il logo del Comune e inserendo un QR code che indirizza a un sito internet contraffatto, predisposto per simulare una pagina ufficiale di pagamento. Il Comune di Modena e la Polizia locale invitano pertanto la cittadinanza a prestare particolare attenzione e a non effettuare pagamenti utilizzando QR code presenti su comunicazioni di dubbia provenienza.

'In particolare, prima di procedere a un pagamento è opportuno verificare attentamente chi ha emesso la comunicazione; controllare l'indirizzo del sito internet al quale il QR code conduce, prestando attenzione a nomi di dominio anomali o diversi da quelli ufficiali; non inserire dati personali, bancari o della carta di pagamento su siti raggiunti attraverso link o QR code sospetti; non lasciarsi trarre in inganno dalla presenza del logo del Comune, da grafiche apparentemente ufficiali o da indicazioni che richiamano enti pubblici: tali elementi possono essere facilmente contraffatti; in caso di dubbio, non effettuare il pagamento e verificare la comunicazione attraverso i canali ufficiali dell'Amministrazione. Si ricorda che la semplice presenza di un QR code non costituisce garanzia di autenticità - spiega il Comune -. Prima di procedere a qualsiasi pagamento è sempre opportuno verificare la provenienza della comunicazione e l'effettiva corrispondenza del sito utilizzato con quello dell'ente indicato nel verbale'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sicurezza a Modena, gli sforzi del sindaco Mezzetti si infrangono sul muro dell'assessore-fantasma Camporota

Sicurezza a Modena, gli sforzi del sindaco Mezzetti si infrangono sul muro dell'assessore-fantasma Camporota

Modena, motociclo rubato recuperato dalla Polizia locale e restituito al proprietario

Modena, motociclo rubato recuperato dalla Polizia locale e restituito al proprietario

Documento Unico di Programmazione Comune di Modena approvato dal Consiglio Comunale

Documento Unico di Programmazione Comune di Modena approvato dal Consiglio Comunale

Modena, la Cgil piange Giorgio Fruggeri: lo storico sindacalista è morto a 80 anni

Modena, la Cgil piange Giorgio Fruggeri: lo storico sindacalista è morto a 80 anni

'Attentato Modena, perché dalla Procura non è stata considerata l'aggravante di terrorismo di matrice islamica?'

'Attentato Modena, perché dalla Procura non è stata considerata l'aggravante di terrorismo di matrice islamica?'

El Koudri, se i servizi segreti sapevano la domanda è una sola: lo Stato poteva evitare la strage di Modena?

El Koudri, se i servizi segreti sapevano la domanda è una sola: lo Stato poteva evitare la strage di Modena?

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

Pavullo, è morto a 58 anni l'attivista e scrittore Paolo Cenacchi: M5S in lutto

Pavullo, è morto a 58 anni l'attivista e scrittore Paolo Cenacchi: M5S in lutto

Modena, è morto il sovrintendente della Polizia di stato Gionata Sclavi: aveva 53 anni

Modena, è morto il sovrintendente della Polizia di stato Gionata Sclavi: aveva 53 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Papa Leone XIV incontra gli allievi ufficiali del 207° corso Fermezza

Papa Leone XIV incontra gli allievi ufficiali del 207° corso Fermezza

Sottrae la borsa ad una donna al tavolino del bar, arrestato 56enne

Sottrae la borsa ad una donna al tavolino del bar, arrestato 56enne

La Camera Forense per la Costituzione apre una sezione a Modena

La Camera Forense per la Costituzione apre una sezione a Modena

Salute e inclusione nella comunità: tre incontri a Modena, Formigine e Carpi

Salute e inclusione nella comunità: tre incontri a Modena, Formigine e Carpi