Modena, intercettato dalla Polizia locale falso verbale con QR code

Un falso verbale di presunta violazione del Codice della strada, con tanto di logo del Comune di Modena e QR Code per il pagamento: è l’ultimo tentativo di truffa intercettato dalla Polizia locale.

Il documento intercettato dagli agenti è stato realizzato utilizzando abusivamente il logo del Comune e inserendo un QR code che indirizza a un sito internet contraffatto, predisposto per simulare una pagina ufficiale di pagamento. Il Comune di Modena e la Polizia locale invitano pertanto la cittadinanza a prestare particolare attenzione e a non effettuare pagamenti utilizzando QR code presenti su comunicazioni di dubbia provenienza.

'In particolare, prima di procedere a un pagamento è opportuno verificare attentamente chi ha emesso la comunicazione; controllare l'indirizzo del sito internet al quale il QR code conduce, prestando attenzione a nomi di dominio anomali o diversi da quelli ufficiali; non inserire dati personali, bancari o della carta di pagamento su siti raggiunti attraverso link o QR code sospetti; non lasciarsi trarre in inganno dalla presenza del logo del Comune, da grafiche apparentemente ufficiali o da indicazioni che richiamano enti pubblici: tali elementi possono essere facilmente contraffatti; in caso di dubbio, non effettuare il pagamento e verificare la comunicazione attraverso i canali ufficiali dell'Amministrazione. Si ricorda che la semplice presenza di un QR code non costituisce garanzia di autenticità - spiega il Comune -. Prima di procedere a qualsiasi pagamento è sempre opportuno verificare la provenienza della comunicazione e l'effettiva corrispondenza del sito utilizzato con quello dell'ente indicato nel verbale'.