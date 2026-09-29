Riorganizzazione Comune Modena, 54.800 euro per un corso sulla leadership per dirigenti e funzionari comunali

Un percorso di formazione sulla leadership e sulla gestione del cambiamento rivolto ai dirigenti e agli incaricati di elevata qualificazione del Comune di Modena. È quanto prevede la determina firmata ieri dalla dirigente del Settore risorse umane Elisabetta Pesci.

L'amministrazione comunale motiva l'intervento con la profonda riorganizzazione della propria struttura organizzativa. L'obiettivo dichiarato è affiancare alle competenze tecnico-specialistiche dei dirigenti nuove modalità di leadership, considerate necessarie per sostenere il cambiamento, favorire l'innovazione e contribuire alla creazione di 'Valore Pubblico'. Il percorso dovrebbe inoltre favorire la condivisione e il confronto tra dirigenti e funzionari, con l'intento di costruire uno stile di leadership comune.



Per realizzare il progetto il Comune ha individuato Valore Comune Srl Società Benefit, società con sede a Milano che, secondo quanto riportato nella determina, opera nei servizi di consulenza e formazione sui temi della strategia, dell'organizzazione, del valore pubblico e dello sviluppo sostenibile. L'incarico è stato assegnato attraverso una trattativa diretta sul MePA di Consip, riguarda un servizio da completare entro il 31 marzo 2027 e l'importo dell'offerta è stato di 54.800 euro esente Iva.