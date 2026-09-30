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Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

La fuga è terminata con uno schianto con altre due auto che passavano all'altezzo di via San Faustino. L'uomo è stato bloccato e arrestato

1 minuto di lettura

Gravissimo incidente oggi pomeriggio alle 15 all'incrocio tra viale Italia e via San Faustino a Modena. 

Un automobilista ha ignorato l'alt intimato dalla polizia e da lì è partito un inseguimento lungo viale Italia. La fuga è terminata con uno schianto con altre due auto che passavano all'altezzo di via San Faustino. L'uomo è stato bloccato e arrestato: 5 le persone ferite, tra cui l'automobilista, due in gravi condizioni.

Sul posto, oltre alla polizia di Stato, la polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

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