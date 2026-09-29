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Castelfranco, esulso dall'Italia nel 2024 e accusato di tentata rapina e lesioni, girava libero su un pullman

Castelfranco, esulso dall'Italia nel 2024 e accusato di tentata rapina e lesioni, girava libero su un pullman

Risultava anche da eseguire una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, il 3 agosto 2024

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Il 27 settembre a Castelfranco Emilia i carabinieri hanno arrestato un uomo per reingresso illegale in Italia già espulso.

La vicenda è partita dalla segnalazione di un passeggero di un autobus di linea, in transito a Modena, il quale ha segnalato il comportamento insolito dell’uomo, anch’egli presente sullo stesso mezzo.

I carabinieri hanno intercettato il pullman nei pressi della stazione ferroviaria di Castelfranco Emilia e dagli accertamenti successivi è emerso che l’uomo era già stato destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con divieto di reingresso per dieci anni, emesso dal Prefetto di Modena ed eseguito il 9 luglio 2024.

Nei suoi confronti risultava anche da eseguire una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, il 3 agosto 2024, per tentata rapina e lesioni personali aggravate, commessi a Castelfranco nello stesso anno.

Ieri, in sede di udienza con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, rilasciando il nulla osta per l'avvio delle procedure di espulsione.

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