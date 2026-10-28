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'Parcheggio di Porta Nord, prima di far pagare i pendolari, il Comune di Modena mostri i conti'

'Parcheggio di Porta Nord, prima di far pagare i pendolari, il Comune di Modena mostri i conti'

'Se la gara è fallita per un errore e per un progetto giudicato insufficiente, non si capisce perché a pagare debbano essere i pendolari'

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'Pochi giorni fa alla Sacca residenti e comitati sono scesi in strada contro la sosta a pagamento attorno alla stazione e contro un parcheggio multipiano che resta chiuso. 'La mobilità è dolce, ma il parcheggio è amaro', si leggeva su uno dei cartelli. Il multipiano di via Montalcini, 295 posti auto e un valore di oltre 7 milioni di euro, è stato realizzato da Esselunga come opera di urbanizzazione ed è finito dall’inizio del 2025. La prima gara per la gestione è fallita, ma non per ragioni economiche: le due offerte erano state ammesse e sono state escluse una per un errore formale, l’altra per un punteggio tecnico insufficiente. Le offerte economiche non sono mai arrivate a essere valutate'. Così Maria Grazia Modena.

'Eppure, con la delibera del 7 ottobre, la Giunta ha deciso di rendere la nuova gara 'maggiormente appetibile al mercato', affidando al futuro gestore anche circa 430 stalli oggi gratuiti. Nel febbraio 2025 l’assessore alla Mobilità spiegava in Consiglio che parcheggi di queste dimensioni funzionano 'con successo' in concessione, e il Comune aveva già incaricato una società di consulenza di calcolare tariffe e piano economico. Per questo il gruppo ModenaperModena ha presentato oggi una richiesta di accesso agli atti: la determina di incarico al consulente, la sua relazione conclusiva, il verbale della commissione di gara con i punteggi e gli eventuali nuovi incarichi'.

'Vogliamo capire se i conti dicevano davvero che il solo multipiano non stava in piedi - dichiara la capogruppo Maria Grazia Modena -. Se la gara è fallita per un errore e per un progetto giudicato insufficiente, non si capisce perché a pagare debbano essere pendolari, lavoratori, utenti della Casa della Comunità e residenti. Letti gli atti, presenteremo un’interrogazione'.

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