Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, quarto ko consecutivo: la Fiorentina vince 4-2

Sassuolo, quarto ko consecutivo: la Fiorentina vince 4-2

Super rimonta viola grazie alle reti di Pellegrino, Njie, Mastantuono e Valdepeñas. Per i neroverdi non basta la doppietta di Laurienté

2 minuti di lettura

Ancora tanti gol al Mapei ma che fanno male ai padroni di casa. Nel posticipo della decima giornata di Serie A, la Fiorentina compie il blitz perfetto espugnando il Mapei Stadium con un pirotecnico 4-2 ai danni del Sassuolo. Un successo vitale per Paolo Vanoli, che ritrova i tre punti dopo un lungo digiuno e aggancia in classifica proprio la formazione neroverde a quota 8 punti. Per gli uomini di Alberto Aquilani, invece, è crisi aperta: il quarto stop consecutivo certifica il momento no e mette a nudo i limiti di una retroguardia diventata la peggiore del torneo.

 

La gara
Il match si accende al 25' quando il Sassuolo sblocca il risultato grazie ad Armand Laurienté, abile a finalizzare un'azione corale. La reazione viola si concretizza nel recupero della prima frazione: in pieno timeout (45'+2'), Mateo Pellegrino svetta in area e firma l'1-1 con cui si chiude il primo tempo.
La ripresa si apre nel segno degli ospiti. Cinque minuti e Alieu Njie ribalta il punteggio trafiggendo la difesa di casa per il gol dell'1-2. Il Sassuolo ha però il merito di non disunirsi e al 65' trova il momentaneo pareggio: è ancora un ispiratissimo Laurienté a firmare la doppietta personale che vale il 2-2.
La stanchezza allunga le squadre, ma sono i cambi di Vanoli a fare la differenza nel finale. Al 79' il talento argentino Franco Mastantuono riporta avanti la Fiorentina con una conclusione chirurgica. I neroverdi si riversano in avanti a caccia del pari, ma in pieno recupero (90'+3') vengono puniti in contropiede dal definitivo 4-2 siglato da Víctor Valdepeñas. Al triplice fischio esplode la gioia dei tifosi viola, mentre per il Sassuolo è tempo di riflessioni profonde.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Belotti segna il 3-2 all'ultimo minuto e ribalta tutto: contro il Verona vittoria leggendaria

Belotti segna il 3-2 all'ultimo minuto e ribalta tutto: contro il Verona vittoria leggendaria

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

F1, sabato perfetto per Verstappen a Singapore: Ferrari seconda e terza

F1, sabato perfetto per Verstappen a Singapore: Ferrari seconda e terza

F1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli

F1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena calcio, i risultati del settore giovanile nel fine settimana

Modena calcio, i risultati del settore giovanile nel fine settimana

Kimi Antonelli è campione del mondo: l'ultimo italiano 73 anni fa

Kimi Antonelli è campione del mondo: l'ultimo italiano 73 anni fa

Volley serie B: nuovo risultato positivo al PalaSimoncelli per la Stadium

Volley serie B: nuovo risultato positivo al PalaSimoncelli per la Stadium

Volley, Modena batte Verona e conquista tre punti pesanti

Volley, Modena batte Verona e conquista tre punti pesanti