Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120
Già qualificatasi come rappresentante dell’Emilia Romagna, piazzandosi terza venerdi e oggi e prima ieri, ha ottenuto il titolo italiano
Già qualificatasi insieme ad altre due ragazze come rappresentante dell’Emilia Romagna, piazzandosi terza venerdi e oggi e prima ieri, ha ottenuto il titolo italiano. Il successo la qualifica per le gare che si terranno a Fiera Cavalli Verona il prossimo mese.
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