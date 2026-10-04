Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

La bastigliese Sophie Stefani si è laureata campionessa italiana 2026 categoria 120. Un risultato importante nel mondo dell'equitazione raggiunto nel corso delle Finali Nazionali svolte su tre gare a Cattolica e conclusesi oggi. Nella categoria di Sophie (altezza 120 cm), maneggio della Dea Epona di Sozzigalli allenata da Laura Bertoni, hanno gareggiato 27 finalisti provenienti da tutte le Regioni.

Già qualificatasi insieme ad altre due ragazze come rappresentante dell’Emilia Romagna, piazzandosi terza venerdi e oggi e prima ieri, ha ottenuto il titolo italiano. Il successo la qualifica per le gare che si terranno a Fiera Cavalli Verona il prossimo mese.



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