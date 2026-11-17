La Cittadella Modena ha scelto Maurizio Domizzi per la guida tecnica della Prima Squadra, impegnata nel campionato di Serie D. L'ufficialità del nuovo allenatore arriva il giorno dopo la decisione della società di sollevare dall'incarico Mattia Gori e il suo vice Damiano Bertani.

Un esonero che ha sorpreso anche alla luce degli ultimi risultati: nelle quattro partite precedenti, infatti, la squadra aveva raccolto sette punti, compresa la vittoria di prestigio contro la capolista Pistoiese, portandosi a una sola lunghezza dalla zona playoff. Gori lascia così la panchina biancazzurra dopo un percorso iniziato nel dicembre 2024, durante la prima storica stagione del club in Serie D. Nel comunicato di congedo, la società guidata dal patron Paolo Galassini, ha comunque riconosciuto il contributo del tecnico e del suo vice al raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle ultime due stagioni, ringraziandoli per il lavoro svolto.

Al posto di Gori arriva dunque Maurizio Domizzi, che sarà affiancato da Gianluca Pane nel ruolo di vice allenatore. Per Pane si tratta di un ritorno in casa Cittadella, dove aveva già giocato ai tempi del campionato di Eccellenza.

Domizzi vanta esperienze da primo allenatore con Fermana, Pordenone Primavera, Terre di Castelli e Correggese, squadra guidata nella passata stagione. Importante anche il suo passato da calciatore, con trascorsi in società prestigiose come Modena, Sampdoria, Napoli, Milan, Udinese e Venezia.

I due tecnici dirigeranno già nel pomeriggio il primo allenamento alla guida della squadra. Proseguiranno invece il proprio percorso all'interno dello staff il collaboratore tecnico Davide Zanasi e il preparatore dei portieri Daniele Fontana.