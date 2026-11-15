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Hockey su ghiaccio: i Miners vicini all'impresa, ma a Fanano vince Varese

Hockey su ghiaccio: i Miners vicini all'impresa, ma a Fanano vince Varese

Tribune piene e grande entusiasmo per il debutto casalingo dei gialloblù che nel finale sfiorano il pareggio. Al Palaghiaccio i campioni in carica dei Crazy Bees Varese vincono 3-2. Il presidente Mattia Piccinelli: “Con questa squadra daremo filo da torcere a tutti”

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È mancata solo una rete ai Fanano Miners per centrare l’impresa di fermare i campioni in carica dei Crazy Bees Varese. Al Palaghiaccio, davanti a centinaia di spettatori, i gialloblù si arrendono per 3 a 2 solo nel finale dopo aver raggiunto per ben due volte gli avversari con le reti di Alessandro Lombardi (1-1) e Michael Pellegrini (2-2).

Una prestazione di alto livello per i ragazzi di Valeriy Plotyanskiy che escono da una bellissima gara senza punti ma con la consapevolezza di poter dare filo da torcere a tutte le big del Nord per l’intera stagione: “Ce l’abbiamo messa tutta, è stato un match combattutissimo che nel finale, con un pizzico di fortuna in più, avremmo potuto anche pareggiare. Siamo comunque soddisfatti perché abbiamo mostrato contro la squadra più forte di essere già in forma e competitivi nonostante i pochi allenamenti” commenta il Presidente della Polisportiva, Mattia Piccinelli.

La risposta di Fanano al debutto casalingo dei Miners è stata impressionante, con tribuna piena e tante bandiere gialloblù sventolate da bambini, a dimostrazione di un entusiasmo sempre crescente per i gialloblù che nelle prossime settimane scenderanno in pista al Palaghiaccio per altre quattro occasioni.

Sabato 28 novembre (18.30) contro la Sgularat, primo appuntamento con la Coppa delle Regioni, una nuova competizione parallela e integrativa pensata per arricchire la stagione sportiva. Sabato 12 dicembre torna invece il campionato Lega Hockey Libertas Fascia A con il match Fanano Miners - Torino Bulls, mentre sabato 9 gennaio – sempre al Palaghiaccio – saranno invece ospiti i Milano Master. Il quarto appuntamento casalingo sarà invece dedicato alla Coppa delle Regioni, con la gara di sabato 27 febbraio tra Fanano Miners e Real Torino.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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