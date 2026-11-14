Un esordio straordinario, accolto da un pubblico delle grandi occasioni. La prima serata della seconda edizione di Modena SPORTalk, il Festival della comunicazione sportiva ideato da parlandodisport.it e Ad Mayora Comunicazione, ha fatto registrare ieri sera (venerdì 13 novembre) un autentico trionfo di partecipazione, gremendo la suggestiva cornice della Chiesa di San Carlo con oltre 300 presenti e raggiungendo il tutto esaurito.





Un risultato che va ben oltre il dato numerico e che assume un valore ancora più speciale: l'intero ricavato dei biglietti dell'evento sarà infatti devoluto in beneficenza a Sen Martin Modena e Bimbi Sperduti, due realtà del territorio impegnate nella promozione dell'inclusione attraverso lo sport, individuate in stretta collaborazione con il Comune di Modena.

Protagonisti della serata inaugurale, intitolata “Imprese Mondiali – Vivere, vincere, raccontare i Mondiali”, sono stati tre fuoriclasse della narrazione e dello sport italiano. Con la conduzione brillante e puntuale della giornalista di Sky Sport Federica Lodi, il pubblico ha vissuto oltre due ore di intense emozioni. Ad aprire il dialogo è stato Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo reduce dal secondo titolo mondiale consecutivo, che ha condiviso con la platea i segreti della gestione del gruppo, la cultura del lavoro e il valore della sconfitta come tappa verso il successo.

A seguire, lo storyteller Federico Buffa ha letteralmente incantato la Chiesa di San Carlo con il suo stile narrativo, tessendo storie epiche di sport, umanità e memoria collettiva che hanno tenuto incollati alle sedie tutti i presenti.





Il programma di Modena SPORTalk prosegue anche nella mattinata di oggi, sabato 14 novembre, con una sessione speciale dedicata alla formazione delle nuove generazioni e riservata agli studenti delle scuole superiori di Modena accreditate all'evento. Due i panel condotti da Federico Sabattini e Matteo Migliori di ParlandodiSport per approfondire l'evoluzione dei linguaggi sportivi: il primo, “Dalla voce allo schermo: il racconto dello sport tra microfono e telecamera”, con il giornalista DAZN Alessandro Iori e il direttore di Radio Sportiva Andrea Capretti; a seguire, “Oltre il fischio finale: linguaggi, community e passioni digitali”, con Giacomo Brunetti (co-fondatore e caporedattore di Cronache di Spogliatoio), Raffaele Ferraro (fondatore de La Giornata Tipo) e Rocco Biondo (direttore creativo di GIBI Merch).





L'attesa si sposta poi sul grande appuntamento pomeridiano che chiuderà la rassegna, in programma oggi, sabato 14 novembre, a partire dalle ore 17 sempre presso la Chiesa di San Carlo (via San Carlo 7, Modena) – anch'esso già ufficialmente sold out da giorni.

Protagonista del gran finale sarà il panel “Destini Olimpici – Vittorie, sconfitte e storie oltre la medaglia”, condotto dalla giornalista Federica Frola.

Ad aprire il pomeriggio saranno Franco Bragagna e Nicola Roggero, due delle voci più autorevoli e amate del giornalismo sportivo italiano, pronti a ripercorrere le grandi imprese a cinque cerchi tra aneddoti, cronaca e dietro le quinte. A seguire, l'attesissimo intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale femminile di pallavolo campione olimpica a Parigi 2024 e maestro indiscusso di leadership e comunicazione.