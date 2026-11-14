Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena SPORTalk: De Giorgi, Buffa e Federica Lodi conquistano la Chiesa di San Carlo

Modena SPORTalk: De Giorgi, Buffa e Federica Lodi conquistano la Chiesa di San Carlo

Sold out ala chiesa San Carlo e intero ricavato in beneficenza

2 minuti di lettura

Un esordio straordinario, accolto da un pubblico delle grandi occasioni. La prima serata della seconda edizione di Modena SPORTalk, il Festival della comunicazione sportiva ideato da parlandodisport.it e Ad Mayora Comunicazione, ha fatto registrare ieri sera (venerdì 13 novembre) un autentico trionfo di partecipazione, gremendo la suggestiva cornice della Chiesa di San Carlo con oltre 300 presenti e raggiungendo il tutto esaurito.


Un risultato che va ben oltre il dato numerico e che assume un valore ancora più speciale: l'intero ricavato dei biglietti dell'evento sarà infatti devoluto in beneficenza a Sen Martin Modena e Bimbi Sperduti, due realtà del territorio impegnate nella promozione dell'inclusione attraverso lo sport, individuate in stretta collaborazione con il Comune di Modena.

Protagonisti della serata inaugurale, intitolata “Imprese Mondiali – Vivere, vincere, raccontare i Mondiali”, sono stati tre fuoriclasse della narrazione e dello sport italiano. Con la conduzione brillante e puntuale della giornalista di Sky Sport Federica Lodi, il pubblico ha vissuto oltre due ore di intense emozioni. Ad aprire il dialogo è stato Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo reduce dal secondo titolo mondiale consecutivo, che ha condiviso con la platea i segreti della gestione del gruppo, la cultura del lavoro e il valore della sconfitta come tappa verso il successo.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
A seguire, lo storyteller Federico Buffa ha letteralmente incantato la Chiesa di San Carlo con il suo stile narrativo, tessendo storie epiche di sport, umanità e memoria collettiva che hanno tenuto incollati alle sedie tutti i presenti.


Il programma di Modena SPORTalk prosegue anche nella mattinata di oggi, sabato 14 novembre, con una sessione speciale dedicata alla formazione delle nuove generazioni e riservata agli studenti delle scuole superiori di Modena accreditate all'evento. Due i panel condotti da Federico Sabattini e Matteo Migliori di ParlandodiSport per approfondire l'evoluzione dei linguaggi sportivi: il primo, “Dalla voce allo schermo: il racconto dello sport tra microfono e telecamera”, con il giornalista DAZN Alessandro Iori e il direttore di Radio Sportiva Andrea Capretti; a seguire, “Oltre il fischio finale: linguaggi, community e passioni digitali”, con Giacomo Brunetti (co-fondatore e caporedattore di Cronache di Spogliatoio), Raffaele Ferraro (fondatore de La Giornata Tipo) e Rocco Biondo (direttore creativo di GIBI Merch).


L'attesa si sposta poi sul grande appuntamento pomeridiano che chiuderà la rassegna, in programma oggi, sabato 14 novembre, a partire dalle ore 17 sempre presso la Chiesa di San Carlo (via San Carlo 7, Modena) – anch'esso già ufficialmente sold out da giorni.

Protagonista del gran finale sarà il panel “Destini Olimpici – Vittorie, sconfitte e storie oltre la medaglia”, condotto dalla giornalista Federica Frola.

Ad aprire il pomeriggio saranno Franco Bragagna e Nicola Roggero, due delle voci più autorevoli e amate del giornalismo sportivo italiano, pronti a ripercorrere le grandi imprese a cinque cerchi tra aneddoti, cronaca e dietro le quinte. A seguire, l'attesissimo intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale femminile di pallavolo campione olimpica a Parigi 2024 e maestro indiscusso di leadership e comunicazione.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, festa per i 100 anni della staffetta partigiana Renata Malavolti

Modena, festa per i 100 anni della staffetta partigiana Renata Malavolti

In bicicletta per chiedere strade più sicure e per la modifica del CDS

In bicicletta per chiedere strade più sicure e per la modifica del CDS

'Modena, col piano di Mezzetti si va dal Policlinico al polialloggio'

'Modena, col piano di Mezzetti si va dal Policlinico al polialloggio'

Piena Panaro: nuova chiusura per il ponte Navicello Vecchio

Piena Panaro: nuova chiusura per il ponte Navicello Vecchio

Benvenuti ad Ago, opera aperta

Benvenuti ad Ago, opera aperta

Modena, oltre tre chili di hashish in casa: arrestato un diciottenne che spacciava in stazione

Modena, oltre tre chili di hashish in casa: arrestato un diciottenne che spacciava in stazione

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Kimi Antonelli è campione del mondo: l'ultimo italiano 73 anni fa

Kimi Antonelli è campione del mondo: l'ultimo italiano 73 anni fa

Motomondiale, in Australia gare cancellate per scarsa visibilità

Motomondiale, in Australia gare cancellate per scarsa visibilità

Formula 1: in Brasile vince Norris, Antonelli quinto, alla Mercedes il titolo costruttori. Disastro Ferrari

Formula 1: in Brasile vince Norris, Antonelli quinto, alla Mercedes il titolo costruttori. Disastro Ferrari

Modena - Mantova, 1-1 amaro al Braglia

Modena - Mantova, 1-1 amaro al Braglia

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Ufficiale: Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo

Ufficiale: Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo

Carpi calcio, esonerato mister Cassani: Miramari è il nuovo allenatore

Carpi calcio, esonerato mister Cassani: Miramari è il nuovo allenatore

Il Sassuolo ha esonerato mister Alberto Aquilani

Il Sassuolo ha esonerato mister Alberto Aquilani

Volley SuperLega: gara di carattere, Modena si impone a Monza

Volley SuperLega: gara di carattere, Modena si impone a Monza