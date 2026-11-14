Un esordio straordinario, accolto da un pubblico delle grandi occasioni. La prima serata della seconda edizione di Modena SPORTalk, il Festival della comunicazione sportiva ideato da parlandodisport.it e Ad Mayora Comunicazione, ha fatto registrare ieri sera (venerdì 13 novembre) un autentico trionfo di partecipazione, gremendo la suggestiva cornice della Chiesa di San Carlo con oltre 300 presenti e raggiungendo il tutto esaurito.
Un risultato che va ben oltre il dato numerico e che assume un valore ancora più speciale: l'intero ricavato dei biglietti dell'evento sarà infatti devoluto in beneficenza a Sen Martin Modena e Bimbi Sperduti, due realtà del territorio impegnate nella promozione dell'inclusione attraverso lo sport, individuate in stretta collaborazione con il Comune di Modena.
Protagonisti della serata inaugurale, intitolata “Imprese Mondiali – Vivere, vincere, raccontare i Mondiali”, sono stati tre fuoriclasse della narrazione e dello sport italiano. Con la conduzione brillante e puntuale della giornalista di Sky Sport Federica Lodi, il pubblico ha vissuto oltre due ore di intense emozioni. Ad aprire il dialogo è stato Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo reduce dal secondo titolo mondiale consecutivo, che ha condiviso con la platea i segreti della gestione del gruppo, la cultura del lavoro e il valore della sconfitta come tappa verso il successo.
Il programma di Modena SPORTalk prosegue anche nella mattinata di oggi, sabato 14 novembre, con una sessione speciale dedicata alla formazione delle nuove generazioni e riservata agli studenti delle scuole superiori di Modena accreditate all'evento. Due i panel condotti da Federico Sabattini e Matteo Migliori di ParlandodiSport per approfondire l'evoluzione dei linguaggi sportivi: il primo, “Dalla voce allo schermo: il racconto dello sport tra microfono e telecamera”, con il giornalista DAZN Alessandro Iori e il direttore di Radio Sportiva Andrea Capretti; a seguire, “Oltre il fischio finale: linguaggi, community e passioni digitali”, con Giacomo Brunetti (co-fondatore e caporedattore di Cronache di Spogliatoio), Raffaele Ferraro (fondatore de La Giornata Tipo) e Rocco Biondo (direttore creativo di GIBI Merch).
L'attesa si sposta poi sul grande appuntamento pomeridiano che chiuderà la rassegna, in programma oggi, sabato 14 novembre, a partire dalle ore 17 sempre presso la Chiesa di San Carlo (via San Carlo 7, Modena) – anch'esso già ufficialmente sold out da giorni.
Protagonista del gran finale sarà il panel “Destini Olimpici – Vittorie, sconfitte e storie oltre la medaglia”, condotto dalla giornalista Federica Frola.