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'Modena, col piano di Mezzetti si va dal Policlinico al polialloggio'

'Modena, col piano di Mezzetti si va dal Policlinico al polialloggio'

'Così il Pronto Soccorso polispecialistico del Policlinico, verrà sostituito da una sorta di grande Cau, dedicato ai casi di bassa e media complessità'

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'Finalmente anche via Campi avrà un campus universitario con alloggi per medici e infermieri. Secondo i piani proposti dal sindaco Mezzetti, un giorno non troppo lontano assisteremo al trasloco di tanti reparti dal Policlinico a Baggiovara. Al posto dei servizi sanitari saranno costruiti alloggi, che verranno messi anche a disposizione di medici e infermieri'. A parlare sono gli esponenti di centrodestra di San Cesario Mirco Zanoli e Lodovica Boni.

'A noi qualche dubbio viene: a chi andranno veramente questi alloggi, dato che medici e infermieri sembrano essere sempre meno? Il pezzo forte del progetto del sindaco Mezzetti è la parte relativa al depotenziamento del Pronto Soccorso di via Campi. Il Pronto Soccorso polispecialistico del Policlinico, verrà sostituito da una sorta di grande Cau, dedicato ai casi di bassa e media complessità.  Inutile dire, che tutto questo avrà un impatto significativo sulla qualità di vita dei cittadini di san cesario. I pazienti fragili, gli anziani di San Cesario, le loro famiglie, dovranno percorrere più chilometri su strade molto trafficate per arrivare all' ospedale di Baggiovara. Per dirla alla Troisi 'Non ci resta che piangere'. Nel frattempo ci auguriamo che il sindaco Zuffi, abbia il coraggio di opporsi al piano dei polialloggio di Mezzetti, in difesa dei suoi cittadini'.

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