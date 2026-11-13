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Natale a Modena, tra mercatino tirolese in piazza Grande e la pista di pattinaggio coperta al Novi Sad

Natale a Modena, tra mercatino tirolese in piazza Grande e la pista di pattinaggio coperta al Novi Sad

Dal 20 novembre via alle accensioni delle luminarie e degli alberi. Villaggio di Babbo Natale in piazza XX Settembre

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Modena si prepara ad accogliere la magia del Natale. Dal 20 novembre via alle accensioni delle luminarie e degli alberi. In piazza Grande tornerà il Mercatino tirolese e il Villaggio di Babbo Natale in piazza XX Settembre. Mentre un ricco calendario di spettacoli ed iniziative animerà le strade e le piazze del centro storico estendendosi fino al parco Novi Sad. Qui, anche quest'anno, grandi e piccini potranno divertirsi sulla pista di pattinaggio che per la prima volta sarà coperta e affiancata da un punto ristoro con animazione. Ad unire il tutto, il trenino turistico che collegherà i principali punti di accesso al cuore della città, viaggiando tra le strade del centro storico con capolinea in piazza Roma.

Il programma completo del 'Natale a Modena 2026' è stato presentato questa mattina, venerdì 13 novembre, in Municipio dal sindaco Massimo Mezzetti assieme agli assessori Andrea Bortolamasi (Cultura e centro storico) e Paolo Zanca (Commercio), alla presidente di Modenamoremio Cinzia Ligabue, all'amministratore di TirolEvent Guenther Tarneller e al titolare di SGP Grandi Eventi Stefano Pelliciardi.


Piazza Grande, piazza XX Settembre, piazza Roma e il parco Novi Sad. È attorno a questi quattro spazi urbani che, dal 20 novembre al 6 gennaio, si svilupperà tutta la proposta cittadina per il Natale 2026.

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Un programma ricco di appuntamenti, nato dalla collaborazione tra Comune, Modenamoremio, SGP Grandi Eventi e TirolEvent. Si comincia nel tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre con la tradizionale camminata per accendere le luminarie e i tre grandi alberi di Natale che la società di promozione del centro storico allestirà in piazza Torre, piazza XX Settembre e piazza Roma Mentre in piazza San Francesco troverà spazio il suggestivo 'Albero di lana': un cono luminoso, rivisitazione contemporanea del tradizionale abete natalizio.


Tra le novità di quest'anno la cascata di luci che farà risplendere la facciata del Palazzo dei Musei e un immersivo videomapping natalizio al Foro Boario, quinta scenica della 'Accademia del Ghiaccio', la pista di pattinaggio allestita al parco Novi Sad che quest'anno, per la prima volta, sarà coperta e posizionata in modo da poter parcheggiare nelle sue vicinanze. Completano l'offerta del Novi Sad, dove si terrà anche lo spettacolo di Capodanno, uno stand dove concedersi una gustosa merenda o una bevanda con cui scaldarsi, assieme ad altre attività di animazione rivolte ai bambini.

Nello stesso periodo, in piazza Grande, tra luci, musica e profumi di cannella, tornerà anche il 'Mercatino di Natale Tirolese - Modena Christmas Village' con le sue tipiche casette in legno.

Qui, passeggiando, sarà possibile scoprire una ricca selezione di manufatti unici e autentici, ideali come regali o semplicemente per farsi avvolgere dal calore delle feste. Ma si potrà anche intraprendere un vero e proprio viaggio gastronomico tra i sapori genuini della cucina tirolese.


A pochi metri di distanza, in piazza XX Settembre, splenderà invece il Villaggio di Babbo Natale, dove tra un Bosco incantato, la giostra e la Casa di Babbo Natale sono previsti laboratori, truccabimbi e animazioni grazie anche alla collaborazione con il Gruppo Giovani Avis. Tra gli appuntamenti certamente più attesi, quello dedicato alla 'Letterina a Babbo Natale con le dolci Nataline', dove i più piccoli potranno dare libero sfogo alla fantasia e scrivere la loro speciale letterina da spedire direttamente al Polo Nord. L'iniziativa sarà ripetuta più volte dal 28 novembre al 6 dicembre per culminare, alla vigilia, in occasione dell'appuntamento 'Arriva Babbo Natale con la Dolce Natalina'.


Ad unire i luoghi del Natale modenese, il trenino turistico che quest'anno avrà il suo capolinea in piazza Roma dove sarà allestita una vera e propria stazione dedicata a bambini e famiglie che desiderano vivere il Natale in centro storico.

Sempre in piazza Roma sarà attiva la 'GiostraAntica', attrazione in grado di divertire adulti e bambini e che rallegrerà la piazza difronte al Palazzo Ducale fino a primavera. E vicino alla giostra non mancherà una rassegna di animazioni rivolta ai più piccoli.

Completa l'offerta di 'Natale a Modena 2026' un ricco calendario di mercatini ed eventi che rallegreranno strade e portici del centro storico. Dal concerto che 'Note di Natale' del 22 novembre, che vedrà insieme la Corale Rossini e il Serial Singers Gospel Choir ai colori degli stand di 'Tra Borghi e Contrade' in Sant'Eufemia a 'L'Antico in piazza Roma' e 'Libriamodena' davanti al Municipio. Fino a 'Sogni di Natale' in Largo San Giorgio e a 'Magie di Natale' tra piazza Matteotti e Porta Bologna, con le tradizionali casette in legno che proporranno specialità dolci e salate, caldarroste, vin brûlé e proposte gastronomiche tipiche della tradizione invernale.

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