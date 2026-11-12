Modena, maltempo: chiusa al traffico via Curtatona
La decisione presa a seguito della serrata delle paratie alla Fossalta a causa dell'innalzamento del livello del Panaro
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