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Modena, maltempo: chiusa al traffico via Curtatona

Modena, maltempo: chiusa al traffico via Curtatona

La decisione presa a seguito della serrata delle paratie alla Fossalta a causa dell'innalzamento del livello del Panaro

1 minuto di lettura
Interdetto al traffico, intorno alle 19:30, il ponte sul torrente Tiepido di via Curtatona. La chiusura è stata necessaria in quanto il Centro di Protezione civile di Marzaglia ha disposto la serrata delle paratie su strada Curatone alla Fossalta, a causa dell'innalzamento del livello del Panaro prossimo alla soglia 2, dovuto alle abbondanti piogge in corso. In questo scenario il Tiepido non riesce a scaricare le proprie acqua nel Panaro. Il livello dell'acqua inizia così ad innalzarsi fino a sormontare il ponte della strada ad una quota nettamente inferiore a quello della via Emilia alla Fossalta

 

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